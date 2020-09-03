Главный санврач Ростовской области не исключил возврата к режиму самоизоляции

Санврач напомнил, что эпидситуацию оценивают по нескольким критериям.

Главный санитарный врач Ростовской области не исключил возврата к режиму самоизоляции. Евгений Ковалев рассказал, при каких условиях могут ввести ограничения.

По словам Ковалева, сейчас в регионе нет оснований для возвращения к режиму самоизоляции. Однако если эпидемиологическая ситуация ухудшится, власти рассмотрят такую возможность.

— Развитие эпидемиологической ситуации на конкретной территории в конкретное время может дать основание, чтобы рассмотреть вопрос о возвращении к режиму самоизоляции, — прокомментировал главный санврач.

Он напомнил, что эпидситуацию оценивают по нескольким критериям. Среди них — коэффициент распространения инфекции, уровень заболеваемости внебольничными пневмониями, процент людей с иммунитетом к коронавирусу, заполненность коечного фонда и так далее.

По данным на 3 сентября, в Ростовской области коронавирусом заразились еще 139 человек. Новые случаи заболевания выявили в 20 городах и районах региона. Подтвердилась смерть от COVID-19 еще четырех человек. За последние сутки выздоровели 112 пациентов.