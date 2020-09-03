«Мама узнала ее по родинкам»: история жертвы Бесланской трагедии, которую спасли ростовские врачи

В 2004 году Фатима Дзгоева собиралась пойти в четвертый класс. Фото героя публикации.

3 сентября — черный день календаря для многих людей, которые потеряли своих близких. Ровно 16 лет назад, в первый день осени, боевики захватили школу № 1 в Беслане. Почти трое суток они удерживали в заложниках более тысячи (!) детей и взрослых. В результате теракта тогда погибли более 300 человек, пострадали — около 780. Многих раненых отправляли на лечение за полторы тысячи километров — в Ростов-на-Дону. Была среди них и десятилетняя Фатима Дзгоева. Несмотря на огнестрельное ранение в голову, донским медикам удалось спасти девочку. О том, как семья пережила эти страшные дни и как живет сейчас, рассказала ее тетя Лана Дзгоева.

ДЕТИ ОКАЗАЛИСЬ В ШКОЛЕ, А МАМА — СНАРУЖИ

Сестры Фатима и Залина Дзгоевы были обычными осетинскими девчонками. Старшая Фатима собиралась в четвертый класс, а младшая — в третий. За день до линейки вся семья собралась вместе и отмечала день рождения их мамы. Но даже в праздник продолжали хлопотать — подшивали школьную форму для девочек, наглаживали блузки и примеряли банты.

— Настроение у всех было отличное, никаких предчувствий не было, — вспоминает тетя спасенной Фатимы, — только наша бабушка все говорила: «Я так не хочу, чтобы они завтра шли в школу». Но мы, конечно, тогда не обратили на это внимания

После трагедии Фатиме пришлось заново учиться самым простым вещам. Фото героя публикации.

На следующий день Фатима и Залина с мамой и семимесячным братом отправились на линейку. По дороге женщине пришлось повозиться с малышом, и она отстала от дочерей.

— Она им сказала, чтобы не ждали ее и шли вперед, — продолжает собеседница, — хотела их позже догнать. А когда пришла, то школу уже захватили. В итоге девочки оказались внутри, а их мама так и осталась ждать их снаружи.

СЛЫШАЛИ ВЫСТРЕЛЫ, НО СДЕЛАТЬ НИЧЕГО НЕ МОГЛИ

А вот сама Лана узнала страшные новости от соседки. Она тут же побежала к школе и все двое суток находилась там. Родственники заложников слышали выстрелы, взрывы, видели огонь, но сделать ничего не могли. После штурма шокированные люди начали судорожно искать своих детей, жен и матерей. В тот же день Дзгоевы нашли старшую Фатиму.

— Наша Фатя лежала в реанимации во Владикавказе, — говорит тетя, — у нее было огнестрельное ранение головы. На ноге было написано «Фатима Дзгоева», чтобы родственники смогли ее узнать. Но ее мама и без этого сразу опознала ребенка, по родинкам.

Родные Фатимы надеялись только на чудо. Фото героя публикации.

Уже позже Фатиму и еще 10 детей с тяжелыми травмами повезли в Областную детскую клиническую больницу в Ростове спецбортом. В донскую столицу отправилась и тетя, а мама осталась в Осетии — искать Залину.

ДТП ПО ДОРОГЕ В БОЛЬНИЦУ

Из аэропорта до больницы каждого ребенка отвозила отдельная «скорая». Приехавшей позже в больницу Лане посоветовали немного пройтись по городу, сходить в церковь и постараться как-то отвлечься. Сделать она все равно ничего не могла, а сидеть и ждать было слишком тяжело. Во время прогулки женщина купила газету и решила немного почитать. От первой же заметки у нее перехватило дыхание: Фатя попала в ДТП.

— Прочитала, что в «скорую» врезался пьяный водитель. А дальше — что в этой машине врачи везли девочку, пострадавшую в Беслане. Там же было и фото, а на нем — наш ребенок, — вспоминает она.

Женщина тут же побежала в больницу. Медики подтвердили, что ДТП действительно произошло, но девочка травм не получила. Они признались, что не решились огорошить бедную женщину еще одной новостью.

Ростовские врачи спасли девочку. Фото героя публикации.

МЫ БЫЛИ КАК ОДНА СЕМЬЯ

— Врачи и медсестры не только спасали наших детей, но и опекали нас, напуганных мамочек, - говорит Лана, — в те минуты мы все были как одна семья. Я понимала, что травма слишком тяжелая, и надеялась только на чудо. Но ростовские хирурги его сотворили.

Врачи спасли старшую дочь Дзгоевых. А вот младшую родственники нашли 5 сентября. Мать опознала погибшую девочку по фрагментам тела.

В ростовской больнице Фатима сделала лишь первые шаги к выздоровлению. Из донской столицы ее перевезли в московскую клинику, позже — в Германию. Фатиме восстановили поврежденную часть черепа с помощью титановой пластины, вставили шунт. Реабилитация после ранения и сложных операций продолжается до сих пор.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В августе Фатиме Дзгоевой исполнилось 26 лет. После трагедии ей пришлось заново учиться самым простым вещам: ходить, говорить и принимать пищу. Сейчас девушка постоянно находится под присмотром близких, ей все еще нужна помощь врачей. У нее до сих пор остается осколок в ключице, не разработана левая рука. Почти каждый день она занимается на тренажерах, изучает школьные предметы с младшим братом.

— Это настоящее чудо. Я помню, какой она была в первое время после ранения: маленький слабый комочек, — вспоминает Лана, — конечно, мы и сейчас ходим по врачам, проходим процедуры и принимаем лекарства. Но сейчас Фатима сама читает и рисует.

Дзгоевы продолжают бороться за Фатиму.