В Ростове загримированный под зомби пранкер разъезжал на скорой и притворялся врачом

Блогера начала разыскивать полиция. Фото: личного аккаунта блогера в instagram.

В Ростове-на-Дону парень решил разыграть прохожих. Загримировавшись под зомби, он притворялся фельдшером. Видеозапись пранкера появилась соцсетях.

Мужчина оделся в медицинский костюм и разъезжал на машине скорой помощи. В образе фельдшера он выходил из автомобиля и пугал окружающих. На записи видно, что люди по-разному отнеслись к розыгрышу: одни улыбались, другие смотрели на «зомбо-доктора» с недоумением.

Правоохранители устанавливают его личность. Фото: личного аккаунта блогера в instagram.

Реакция подписчиков также оказалась неоднозначной. Некоторые и вовсе расстроились и отписались от автора.

— Глупо и бесчеловечно... Одно разочарование, отписываюсь, — написал один из комментаторов.

Когда поднялся ажиотаж, блогера начала разыскивать полиция. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что правоохранители устанавливают его личность.

— В настоящее время полиция проводит проверку на предмет наличия в его действиях состава административного правонарушения, — прокомментировали в ведомстве. - Также будет дана оценка действиям лиц, причастных к видеосъемке, по использованию автомобиля «скорой помощи» с включенными проблесковыми маячками не по назначению.