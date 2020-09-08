В Таганрогском заливе нашествие медуз-гигантов: ученый рассказал, чем опасны морские обитатели

Ученый сообщил, что корнероты могут жалить. Фото: Юлия Пацула.

Таганрогский залив заполонили гигантские медузы. Об этом рассказала ростовчанка Мария Н., отдыхавшая в станице Должанской.

Женщина приехала на море в первых числах сентября. По ее словам, морские обитатели удивили не только приезжих отпускников, но и местных жителей. Медузы такого размера в Таганрогском заливе встречаются нечасто.

Доцент кафедры зоологии ЮФУ Алексей Тихонов рассказал, что речь идет о медузах-корнеротах. Это весьма крупные существа: их диаметр может достигать 60 сантиметров, а вес — 10 килограммов. Ученый сообщил, что корнероты могут жалить.

Вес медуз-корнеротов может достигать 10 килограммов, а диаметр — до полметра. Фото: Юлия Пацула.

— Ожог может быть крупным, но он будет не сильнее, чем от обычной крапивы. У медуз есть стрекательные клетки, которые в этот момент «выстреливают» ядом. Яд может попадать в ранки, поэтому важно ожог сразу промыть. Опасность связана с тем, что у человека может случиться судорога, и он может утонуть, — объясняет Тихонов.

По его словам, такие медузы обитают в Черном море и части Азовского. В Азовском их стало больше, поскольку море стало солонее. Кроме того, корнеротов привлекает теплая вода и обилие пищи — планктона. Однако живут они относительно недолго — всего несколько месяцев.