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Вакцинация от коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: как будет проходить

Глава донского минздрава рассказала, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Ростове-на-Дону 2020
Михаил СТРИЖЕВ
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Вакцинация будет добровольной.

Вакцинация будет добровольной.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стало известно, как будет проходить вакцинация от коронавируса в Ростовской области. Об этом рассказала глава донского минздрава Татьяна Быковская.

Министр отметила, что прививку будут делать только по желанию. Для этого нужно подать заявку и сдать тест на наличие антител. Вакцинация будет добровольной и для медиков.

При этом Быковская предупредила, что количество вакцины будет небольшим. Сначала прививки будут делать только в донской столице.

— Начнем с Ростова. Когда вакцина поступит массово, а это произойдет где-то в конце года, вакцинация начнется в других муниципальных образованиях, — прокомментировала Татьяна Быковская.

Напомним, за сутки коронавирусом в Ростовской области заразились еще 155 человек. Новые случаи заболевания выявили в 16 городах и районах. Число инфицированных достигло 18 391.

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