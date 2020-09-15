Фанаты «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку возле бара в центре города

Сотрудники заведения сразу вызвали скорую и полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фанаты «Ростова» и «Локомотива» устроили массовую драку возле бара. Происшествие случилось 14 сентября на проспекте Буденновском, сообщил источник «Комсомольской правды-Ростов».

В заведении подтвердили факт драки. Управляющая Александра рассказала, что в баре находилось несколько болельщиков «Локомотива» и мирно проводили время. В какой-то момент в помещение зашли около десяти фанатов «Ростова». Они вытащили москвичей из заведения. На улице мужчины подрались.

— Как только я это увидела, сразу позвонила в полицию. Вызвали также «скорую», один из фанатов получил травму. Немного позже он сам отказался от помощи и ушел. Тогда мы отменили вызов, — поделилась девушка.

По ее словам, она приняла агрессивных посетителей за фанатов «Ростова» из-за их кричалок. Ситуацию прокомментировал президент официального клуба болельщиков Игорь Холод.

— Это было во время игры, когда все фанаты «Ростова» находились на трибунах. Мы все были на стадионе. Настоящие фанаты смотрят игру вживую, а в барах сидят другие категории людей, — отметил Игорь Холод.

В ГУ МВД сообщили, что полицейские задержали на месте двух участников драки. Личности всех причастных уже установлены.

— Решается вопрос о привлечении причастных к установленной законом ответственности, —рассказали в ведомстве.