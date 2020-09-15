Михаил Шолохов предсказал ростовчанину будущее, и тот стал хирургом

Шолохов оставил след в жизни многих людей. Фото: Предоставлено Музеем-заповедником М.А. Шолохова.

- Журавлеву О.Г. будущему хирургу! - так своей рукой на титульном листе тома романа «Тихий Дон», выпущенного издательством «Советская Россия», написал тогда еще студенту медицинского университета Олегу Журавлеву сам великий писатель Михаил Шолохов. Нобелевский лауреат разглядел в парне ту искру, которая позволяет состояться в этой невероятно сложной и одной из самых гуманных на земле профессии. Сейчас Олег Геннадьевич - хирург городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

Олег Журавлев (справа в синем) с племянником Геннадием, который работает урологом в той же больнице. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ЛЮБИМЫЙ ЗЕМСКИЙ ДОКТОР

С писателем-легендой дружили родители Олега – простые сельские врачи из станицы Вешенской - Геннадий Никифорович и Клавдия Васильевна Журавлевы.

- Мама и папа поженились, когда еще учились в Сталинградском (ныне Волгоградском) медуниверситете, - рассказал он «Комсомолке». - Отец – хирург, мать – инфекционист. Кстати, сразу после окончания университета моему папе довелось работать под руководством выдающегося профессора Г.А. Илизарова, изобретение которого - аппарат для сращивания костей при переломах – получил мировое признание и теперь широко применяется в травматологии и ортопедии. А потом родители приехали в отпуск на Дон и зашли в Вешенской в центральную районную больницу.

Там супруги узнали, что врачей не хватает. И в итоге остались там работать: возглавили каждый свое отделение по профилю.

- Однажды отца вызвали к Михаилу Александровичу Шолохову, порезавшему руку, - продолжает собеседник. - Нужно было наложить швы. С тех пор между нашими семьями и завязалась дружба. Станичники - это ведь, знаете, всегда как одна большая семья. А Шолохов очень доверял отцу, обращался за консультациями по поводу здоровья своего и близких. Он называл его своим любимым «земским доктором».

Та самая книга с автографом писателя. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

КНИГА — НАШ ТАЛИСМАН

То, что хирургия его призвание, Олег понял еще со школы. Он часто бывал у отца в больнице. Помогал ему. Наблюдал, как тот проводил различные операции. Кстати, это направление в медицине своей стезей выбрали и два брата Олега - Сергей и Евгений. Все трое окончили Волгоградский медуниверситет. И верны профессии по сей день. Братья работают в Вешенской. А сам Олег Геннадьевич после окончания вуза пришел на работу в ту самую больницу, в которой трудится по сей день.

- Каждому из нас своей рукой Шолохов оставил такой автограф на страницах томов «Тихого Дона», - признается доктор. - И эти книги с его напутствием мы храним как семейную реликвию, они - наш талисман. Знаете, в памяти навсегда остался и день, когда он написал нам эти слова, и сам Михаил Александрович, как очень искренний, светлый, открытый для людей и бесконечно преданный Донской земле человек.

Гагарин приезжал на Дон по приглашению писателя. Фото: Предоставлено Музеем-заповедником М.А. Шолохова.

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ

Интересно, что и знаменитый космонавт Юрий Гагарин тоже не остался в стороне от земского доктора. Это было летом 1967 года, когда он по приглашению Шолохова приехал в Вешенскую. Тогда было объявлено, что он выступит пред станичниками на центральной площади. А чтобы воочию увидеть первого космонавта, люди съехались из соседних станиц и поселков. Запомнили эту встречу с Гагариным и братья Журавлевы. Еще и потому, что их отец оказывал врачебную помощь космонавту. Во время отдыха и рыбалки на берегу Дона в окрестностях Вешенской , первый космонавт порезал себе ногу о ракушку. Они у нас, как известно, острые, словно бритва. И скромный вешенский хирург Геннадий Журавлев обрабатывал и зашивал ему рану. Снимки Гагарина во время его визита на Дон облетели весь мир. Но этот эпизод с земским доктором остался «за скобками».

- Помню, как Гагарин шел в свете прожекторов к трибуне. А мы все смотрели на него с искренним восхищением, - вспоминает Олег Геннадьевич.

Доктор Журавлев перед проведением операции. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ПО БОЛЬНИЧНЫМ КОРРИДОРАМ

Кстати, за 36 лет работы хирург Журавлев исходил тысячи километров по ее коридорам, прожил целые жизни в операционных. И уже не счесть пациентов, которых он спас и прооперировал.

- Сын говорит, что со мной никуда невозможно пойти, - смеется Олег Геннадьевич.. Идем ли в парк, театр, на базар в магазин, выезжаем ли на природу, везде встречаются те, кого я оперировал или их родные. Обязательно подходят, здороваются, расспрашивают о жизни, говорят слова благодарности. Это – жизнь! И это, конечно, приятно.

Пожалуй, только сам хирург знает, сколько за эти годы было напряженных моментов в операционной, когда все зависело от мастерства хирурга, его чутких рук и Бога.

- Конечно, есть такие пациенты, которые запомнились на всю жизнь- рассказывает хирург Журавлев. - Например, оперировал 91-летнюю бабушку. И, выписываясь, она мне говорит, что ей нужен больничный. Поскольку она в своем почетном возрасте продолжает трудиться – сторожем в детском садике. Вот какие у нас люди!

Династия. На первом плане родители, на втором - три брата-хирурга Журавлевы. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

СПАСЕННЫХ ЖИЗНЕЙ НЕ СЧЕСТЬ!

Мы пытаемся вместе с Олегом Геннадьевичем подсчитать общий семейный стаж всех представителей его большой и дружной семьи, работающих в медицине. И цифры получаются внушительные - более 200 лет!

- Только если сложить стаж родителей, получается 115 лет на двоих, - перечисляет он. - А у нас с братьями на троих получается – 117 лет стажа. Моя теща - стоматолог. Ей 83 года. До сих пор работает в Вешенской. Жена - окулист. Мои дети выбрали другую профессию. Но у брата Сергея дочь - тоже врач. А его сын - Геннадий, мой племянник, тоже работает в БСМП Ростова-на-Дону в отделении урологии. Жена Гены - Екатерина - врач ультразвуковой диагностики в одном из медцентров. Вместе с Геннадием в урологии у нас работает и зять брата Жени - Сергей. Вот и считайте…

Доктор признается, что никто из них статистики по спасенным жизням не ведет. А собраться вместе за одним столом удается только один день в году - 9 мая. Это не только день Великой Победы, но и день рождения отца. И в отчий дом в станице Вешенской съезжаются все Журавлевы. К слову, в этом году семья получила еще и почетное звание «Трудовая династия Дона».

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