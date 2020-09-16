«Дело Синей Бороды» по-ростовски: четыре жены, один адвокат и жестокое убийство

На фото в соцсетях пара казалась счастливой. Фото: СОЦСЕТИ

В Ростовском областном суде после перерыва, связанного с пандемией covid-19, возобновился процесс по самому громкому уголовному делу последних лет - обвинению бывшего ростовского адвоката в жестоком убийстве одной своей экс-супруги, и в организации поджога автомобиля другой бывшей жены. Оперативники уже прозвали между собой это уголовное дело «делом Синей Бороды».

«СЕРДЦЕ ЧУВСТВОВАЛО БЕДУ»

Эта жуткая история началась еще в январе прошлого года. Тогда в Ростове-на-Дону сотрудница одного из банков, молодая успешная 34-летняя женщина, пропала при странных обстоятельствах. Она вышла из офиса, что в центре города - на улице Красноармейской, и бесследно исчезла.

Тревогу забили ее коллеги, когда на следующий день всегда пунктуальная работница не вышла на работу, а на телефонные звонки начальства не отвечала. Сотрудницы отдела, в котором она работала, позвонили матери молодой женщины - Лидии Андреевне. Но та тоже не могла найти себе места из-за того, что с того вечера дочь не выходит на связь. Тем более, что Анна безумно любила своего шестилетнего сынишку. И никогда бы не исчезла вот так, не предупредив никого.

Но больше всего ее родителей удивило то, как в этой ситуации себя повел бывший супруг их дочери Валентин (имена изменены, - прим. автр.), с которым она недавно опять сошлась: то он заявлял, что Аня дома, то утверждал, что и сам не знает, где она.

- Сердце чувствовало беду. И мы обратились в полицию с заявлением о безвестном исчезновении дочери, - рассказала мать пропавшей девушки корреспонденту «Комсомольской правды».

МОЛОТОК, КЛЯП И ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА

Вскоре следователи Следственного комитета по подозрению в убийстве Анны задержали того самого супруга. Они выяснили, что после работы именно с ним она уехала на машине. А спустя время тело молодой матери обнаружили в Щепкинском лесу.

По версии следствия, между парой внезапно вспыхнула ссора. И тогда Валентин в качестве аргумента якобы нанес любимой несколько ударов молотком по голове. А потом вывез в гараж, который арендовал его знакомый. Уже на месте выяснилось - женщина жива. Тогда он затолкал несчастной кляп в горло. Экспертиза установила, что жертва погибла от удушья...

Дальше — больше. Тело Анны он решил спрятать в лесу вместе с сообщником. А чтобы сложнее было узнать женщину, опалили ее лицо газовой горелкой. Надеясь, видимо, что даже если труп найдут, опознать его будет очень сложно...

Дело слушается с марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕЩЕ ОДНА ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ

К слову, сам мужчина когда-то считался очень успешным адвокатом. И даже, по некоторым данным, входил в десятку самых востребованных юристов в нашем регионе. Он активно сотрудничал со СМИ. Давал объявления в местных газетах.

Правда, была в его жизни еще одна «загадочная» история, связанная с первой женой - Анастасией. Она родила ему сына. А в 2010 году исчезла без вести при весьма странных обстоятельствах. Точно также как и вторая супруга — она просто вышла с работы(офис был в центре города на проспекте Буденновском, - прим. автр), и больше ее никто не видел.

Говорят, после ее исчезновения на мужчине лица не было, он был безутешен. Даже сотрудники райотдела полиции, занимавшиеся поисками пропавшей жены, сочувствовали. Кстати, он и сам работал в этом же райотделе, до того, как стать адвокатом. Но тогда поиски первой жены закончились ничем. А ее судьба не известна до сих пор.

«ПРОЩАЛА ТО, ЧТО ПРОЩАТЬ НЕЛЬЗЯ»

А безутешный вдовец вскоре после этого женился вновь. На Анне.

- Они познакомились в травмпункте. Аня пришла туда на перевязки, после того, как ее сбила машина, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» мама Ани. - У ее дочки был перелом ноги. А юрист пришел туда по делу кого-то из своих доверителей. Разговорились в очереди. Потом стали встречаться. Он сумел заморочить ей голову.

По словам Лидии Андреевны, дочь очень любила своего нового мужчину. И многое ему прощала, даже то, что прощать нельзя. Причем к его сыну от первого брака, она относилась, как к родному. А вскоре родила мужчине еще одного наследника. Однако из-за постоянных скандалов и выходок главы семейства пара рассталась.

ТАК ЧЕЙ ЖЕ ЗЯТЬ?

- Мы познакомились случайно, - рассказала журналисту «Комсомолки» третья жена адвоката Виктория. - И он мне совершенно не понравился. Не мой типаж! Но он был настойчив: вцепился, как клещ. И добился своего. Мы поженились. У нас родился сын. Но брак не был счастливым. Его сотрясали постоянные скандалы. Мы развелись. А когда решали связанные с этим вопросы в суде, то тогда еще муж вдруг стал мне ехидно улыбаться. И тут вдруг объявили, что горит моя машина, припаркованная неподалеку от суда.

О том, что это был поджог установят позже. Как и то, что машину горючей жидкостью облил какой-то мужчина. Им, кстати, оказался тот самый приятель «Синей Бороды», который потом будет помогать прятать ему тело убитой Анны.

Любопытная деталь, Виктория долгое время даже не подозревала, что до нее у Валентина было две жены. Инициалы ее предшественниц совпадали. И она думала, что он был женат до нее всего лишь раз. А потом оказалось, что ее родители живут в Новошахтинске напротив родителей Ани. И когда, мужчина однажды заехал к ним на машине, те родители увидели автомобиль зятя. Поинтересовались, что он делает в соседнем доме. Оказалось, что бывший зять он не только для них...

ВТОРОЙ ШАНС?

Кстати, был у Валентина еще и четвертый брак. Но он, как и все предыдущие закончился скандалом и разводом. Очередная жена подала на него заявление в полицию и развелась, после того, как во время скандала тот швырнул их маленького сынишку о выложенный плиткой пол.

После этого Валентин вновь сошелся со своей второй супругой. Казалось, для обоих наступил медовый месяц. На своих страницах в соцсетях Анна выкладывала фотографии их поездок на отдых и совместных будней. Она не скупилась на слова любви к мужу. И только близкие знали - счастье это для других. На суде по этому делу в марте 2020 года родители рассказали, что все было отнюдь не так радужно. А дочь в конце концов приняла решение - навсегда расстаться с этим мужчиной. Возможно, за это она и поплатилась жизнью...

Однако из-за эпидемии коронавируса процесс был приостановлен. Дело рассматривает новый состав присяжных. К слову, сам Валентин, после возбуждения в отношении него уголовного дела, был лишен статуса адвоката. Свою вину он не признает. А вот его сообщник, обвиняемый в том, что помогал поджигать машину третьей жены, и прятать тело Анны, во всем признался еще во время следствия. Тот подробно рассказал, как все происходило, и кто из них какую роль в этих историях сыграл. Теперь, слово за другими участниками процесса, присяжными и судом.