В Ростовской области еще шесть человек скончались от коронавируса

Коронавирусом заразились еще 167 дончан.

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 167 человек. Число инфицированных за все время достигло 19 362. Об этом рассказали в правительстве донского региона.

Новые случаи заражения выявили в 27 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (95), Новочеркасске (7), Таганроге (4), Азове (1), Батайске (1), Новошахтинске (1), Каменске-Шахтинском (3), Волгодонске (2), а также в Морозовском (7), Зерноградском (6), Аксайском (5), Егорлыкском (4), Заветинском (4), Тацинском (4), Пролетарском (3), Семикаракорском (3), Багаевском (2), Зимовниковском (2), Кагальницком (2), Красносулинском (2), Миллеровском (2), Тарасовском (2), Веселовском (1), Песчанокопском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Шолоховском (1) районах.

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще шести человек. Скончались 51-летняя женщина с гипертонической болезнью, нарушением обмена веществ, позднее обращение за медицинской помощью; 80-летний мужчина с хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы с осложнениями, желудочно-кишечного тракта; 63-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 80-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ; 55-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями; 90-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 416 человек. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 416 человек.

За последние сутки вылечились 107 зараженных. За весь период выздоровели 15 747 пациентов.