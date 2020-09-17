В Ростовской области число тяжелых больных с коронавирусом увеличилось более, чем в два раза

К аппаратам ИВЛ подключены 5 — 7% госпитализированных.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области увеличилось число зараженных коронавирусом, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом рассказала глава донского Министерства здравоохранения Татьяна Быковская.
—Три — четыре месяца назад к ИВЛ были подключены 1 — 2 процента госпитализированных. Сейчас это 5 — 7 процентов, — прокомментировала Татьяна Быковская.
Тяжелых больных стало больше не только из-за общего роста числа зараженных. Министр пояснила, что люди могут находиться на ИВЛ месяц и даже дольше. Она также рассказала, что в Ростовской области медики возвращают к нормальной жизни 40% таких пациентов.
В настоящее время 30 процентов зараженных находятся в тяжелом состоянии. Все остальные заболевшие переносят в легкой форме или бессимптомно.