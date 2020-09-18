Ростовчанин отсудил у обидчика 200 тысяч рублей за откушенный нос

Без носа нет жизни. Ростовчанин это понял после того, как его лишился. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Выражение "остаться с носом" для 43-летнего ростовчанина теперь не фразеологизм, а самая настоящая мечта. Причем в прямом смысле этого слова.

Из-за того, что в пьяной драке ему откусили эту важную часть лица, вся жизнь мужчины пошла под откос - от него чуть не ушла любимая женщина, а еще начались проблемы на работе - Игорь (имена изменены, - прим. автр.) работает продавцом. И, как признается он сам, клиенты просто шарахаются от него в разные стороны.

РАЗГОВОРЫ "ЗА ЖИЗНЬ"

Дело было еще в апреле, когда разговор со случайным знакомым перевернул всю его жизнь. Вместе с болельщиками Игорь возвращался с футбольного матча. Завернул в ближайший магазин. А там слово за слово разговорился с одним из посетителей. Подвыпивший мужчина спросил: "Как сыграли наши?". Похвастаться было чем: желто-синие выиграли.

Нашлись и общие друзья. В итоге случайное знакомство переросло в разговор "за жизнь" под рюмочку. А через час за собеседником приехал его 22-летний сын по имени Артем. Оказалось, что в тот день их семья отмечала День рождения мамы и жены.

Пришло время расходиться по домам. Глава семьи все порывался сесть за руль. Но Игорь и Артем пытались ему помешать, а еще - хоть как-то загрузить на пассажирское сиденье. В результате "помощники" сильно поругались, завязалась потасовка. Но то, что дойдет до такого, не ожидал никто.

"ОН СОВЕРШЕННО ПОТЕРЯЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБЛИК"

Молодой человек вдруг одним ударом свалил 43-летнего Игоря на землю и вскочил на него сверху.

- Он совершено потерял человеческий облик: как дикий зверь искусал все пальцы, вцепился зубами в кончик носа, - рассказал ошарашенный мужчина. - Я даже не сразу понял, что он его откусил! А еще порвал губу и стал давить пальцами на глаза.

Каким-то чудом мужчине удалось вырваться от озверевшего оппонента. Он помчался по улице, где навстречу ему шла какая-то женщина.

- Я просто попросил ее вызвать "скорую". Но она, едва глянул на меня, "ойкнула" и в ужасе убежала, - вспоминает он.

Однако истекающему кровью мужчине удалось добраться до своего дома. Там он просто упал на руки открывшемся калитку брату, который и вызвал врачей.

ПОЛНОЕ ФИАСКО

- Я не мог смотреть на свое отражение в зеркале, - признается Игорь.. - Лицо выглядело жутко! Кончик носа был откушен до хряща! Да, в больнице мне сделали операцию. Зашили губу. Но и на ней, и на обезображенном носу у меня теперь жуткие шрамы.

Привычная жизнь изменилась до неузнаваемости.

- Стоит мне только зайти в общественный транспорт, как все сразу с ужасом и сочувствием начинают оглядываться, - рассказывает собеседник. - Любимая женщина теперь говорит, что просто страшно на меня смотреть.

Вдобавок ко всему - полное фиаско и на работе: Игорь работает продавцом, а клиенты теперь разбегаются от одного взгляда на него...

ПОМОЖЕТ ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Тогда Игорь решил найти того, кто не только изменил его лицо до неузнаваемости, но и всю жизнь. Ему удалось через общих знакомых раздобыть телефон семьи.

- Сам Максим после случившегося ушел в армию, - рассказывает Игорь. - А мама парня только плакала. Что касается отца (с которым в тот роковой вечер и произошло знакомство, - прим. автр). клятвенно обещал помочь и возместить убытки. Вот только словами и ограничился.

Тогда Игорь отправился писать заявление на виновника всех своих бед.

Как рассказала старший помощник прокурора Советского района Нино Калюжина, Артему предъявили обвинение по уголовной статье "Причинение тяжкого вреда здоровью человека, выразившееся в неизгладимом обезображивании его лица". А экспертиза подтвердила, что Игорю потребуются пластические операции, чтобы вновь обрести нормальную внешность.

Дело дошло до суда. Парень, который так и не признал своей вины, отправился в колонию общего режима на три года. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Кроме того, теперь он еще должен будет выплатить покусанному им человеку 200 тысяч рублей, в качестве компенсации за моральные страдания, расходы на адвоката и лечение.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Всего одно похожее дело было в Ростове-на-Дону. Правда, произошло оно лет двадцать назад. Тогда между двумя ростовчанами вспыхнул конфликт в подъезде. Один зашел туда справить малую нужду, а другой там жил и возмутился. В порыве гнева один другому откусил... ухо.