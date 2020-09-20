Ростовчанка нашла в Ростове-на-Дону тайник с золотом

Сокровища были спрятаны в самом центре донской столицы. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Ростовчанка Людмила Помникова не поверила своим глазам, когда нашла тайник с золотом в самом сердце города - на главной площади Театральной. Чтобы усилить поиски, она взяла в помощники своего мужа. В итоге теперь их семья стала богаче на пять граммов драгметалла.

Как оказалось, «золотую лихорадку» во многих городах устроил один из каналов. Чтобы получить тайник с сокровищами, нужно было посмотреть первую серию шоу ТВ-шоу «Золото Геленджика» и не пропустить специальный QR-код.

- Когда мы открыли карту по коду, то сразу поехали на поиски, - призналась ростовчанка. - Разделились с мужем, чтобы увеличить охват поиска. Тайник нашли быстро, но не могли поверить, что это правда. Радовались как дети!

Как оказалось, сокровище в южной столице спрятали на Театральной площади, в кусте около фонтана. Чтобы его найти, не надо было копать или поднимать плитку. По словам Людмилы, кроме них на площади тогда собралось много людей, и все они что-то искали. Проверяли каждую птичью кормушку и лавочки.

Кому-то может повезти по-крупному. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кстати, еще один тайник с золотом нашел житель Новочеркасска в Александровском парке.

- Думаю, мне просто повезло, - пожимает плечами кладоискатель. - Когда я приехал на место, то увидел много людей, которые уже что-то искали. Обратил внимание на кусты, а через пять минут моего поиска под густыми ветками попался клад! Когда рассказал близким, друзьям и коллегам по работе, они сначала не поверили.

Еще одной ростовчане может повезти по крупному, она попала в финал этого ТВ-проекта. Главный приз - килограмм золота.

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