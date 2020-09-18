В Ростове открыли пункты мобильной вакцинации: где и когда можно привиться от гриппа

Всего в городе будут действовать 22 мобильных пункта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону 18 сентября заработали выездные прививочные бригады. Всего в городе будут действовать 22 мобильных пункта. Рассказываем, где и когда можно пройти вакцинацию от гриппа.
КОНКРЕТНО
Ворошиловский район
Где: пр. Космонавтов, 4/16, Северный рынок (центральный вход)
Когда: 18 сентября, 10.00 — 15.00
Где: бул. Комарова, 24а, Гипермаркет «О`кей» (вход)
Когда: 23 сентября, 10.00 — 15.00
Где: бул. Комарова, 24а, Гипермаркет «О`кей» (вход)
Когда: 28 сентября, 10.00 — 15.00
Ленинский район
Где: На территории перед Соборной площадью
Когда: 19 сентября, 10.00 — 13.00
Где: на территории перед Соборной площадью
Когда: 26 сентября, 10.00 — 13.00
Пролетарский район
Где: Площадь Карла Маркса
Когда: 22 сентября, 13.00 — 16.00
Где: ул. 14-я линия, 84; Гипермаркет «Лента»
Когда: 26 сентября, 10.00 — 14.00
Где: Площадь Карла Маркса
Когда: 29 сентября, 13.00-16.00
Советский район
Где: Площадь парка «Плевен»
Когда: 17 сентября, 10.00 — 17.00
Где: ул. Малиновского, 25; ТРЦ "Золотой Вавилон"
Когда: 26 сентября, 10.00 — 16.00
Железнодорожный район
Где: пр. Стачки, 25; ТРЦ «Сокол»
Когда: с 9 сентября по 20 сентября (пн. — пт. 15.00 — 19.00, суб. 10.00 —14.00); С 21 сентября по 30 сентября (пн. — пт. 14.00 — 18.00, суб. 10.00 — 14.00)
Первомайский район
Где: ул. Можайская, д.165; ЖК "Пицунда"
Когда: 19 сентября, 9.00-12.00
Где: ул. Киргизская, 12; Центр социального обслуживания населения Первомайского района
Когда: 22 сентября, 10.00 — 15.00
Где: ул. Тимофеева, д.12; ЖК «Платов»
Когда: 26 сентября; 9.00 — 12.00
Где: Площадь Карла Маркса
Когда: 29 сентября, 13.00 — 16.00
Октябрьский район
Где: пр. Ворошиловский, 105; МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко» (центральный вход)
Когда: 22 сентября, 10.00 — 13.00
Где: ул. Зоологическая, 3; На территории Ростовского-на-Дону Зоопарка
Когда: 19 сентября, 26 сентября, 10.00 — 13.00
Где: ул.Петренко, 1; ТЦ «Суворовский» (гипермаркет "Магнит")
Когда: с 19 по 30 сентября, рабочие дни: 15.00 — 19.00; суббота, воскресенье: 11.00 — 15.00
Кировский район
Где: пересечение улицы Пушкинской и проспекта Чехова
Когда: 22 и 29 сентября, 12.00 — 16.00