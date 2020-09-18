В Ростове открыли пункты мобильной вакцинации: где и когда можно привиться от гриппа

Всего в городе будут действовать 22 мобильных пункта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 18 сентября заработали выездные прививочные бригады. Всего в городе будут действовать 22 мобильных пункта. Рассказываем, где и когда можно пройти вакцинацию от гриппа.

КОНКРЕТНО

Ворошиловский район

Где: пр. Космонавтов, 4/16, Северный рынок (центральный вход)

Когда: 18 сентября, 10.00 — 15.00

Где: бул. Комарова, 24а, Гипермаркет «О`кей» (вход)

Когда: 23 сентября, 10.00 — 15.00

Где: бул. Комарова, 24а, Гипермаркет «О`кей» (вход)

Когда: 28 сентября, 10.00 — 15.00

Ленинский район

Где: На территории перед Соборной площадью

Когда: 19 сентября, 10.00 — 13.00

Где: на территории перед Соборной площадью

Когда: 26 сентября, 10.00 — 13.00

Пролетарский район

Где: Площадь Карла Маркса

Когда: 22 сентября, 13.00 — 16.00

Где: ул. 14-я линия, 84; Гипермаркет «Лента»

Когда: 26 сентября, 10.00 — 14.00

Где: Площадь Карла Маркса

Когда: 29 сентября, 13.00-16.00

Советский район

Где: Площадь парка «Плевен»

Когда: 17 сентября, 10.00 — 17.00

Где: ул. Малиновского, 25; ТРЦ "Золотой Вавилон"

Когда: 26 сентября, 10.00 — 16.00

Железнодорожный район

Где: пр. Стачки, 25; ТРЦ «Сокол»

Когда: с 9 сентября по 20 сентября (пн. — пт. 15.00 — 19.00, суб. 10.00 —14.00); С 21 сентября по 30 сентября (пн. — пт. 14.00 — 18.00, суб. 10.00 — 14.00)

Первомайский район

Где: ул. Можайская, д.165; ЖК "Пицунда"

Когда: 19 сентября, 9.00-12.00

Где: ул. Киргизская, 12; Центр социального обслуживания населения Первомайского района

Когда: 22 сентября, 10.00 — 15.00

Где: ул. Тимофеева, д.12; ЖК «Платов»

Когда: 26 сентября; 9.00 — 12.00

Где: Площадь Карла Маркса

Когда: 29 сентября, 13.00 — 16.00

Октябрьский район

Где: пр. Ворошиловский, 105; МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко» (центральный вход)

Когда: 22 сентября, 10.00 — 13.00

Где: ул. Зоологическая, 3; На территории Ростовского-на-Дону Зоопарка

Когда: 19 сентября, 26 сентября, 10.00 — 13.00

Где: ул.Петренко, 1; ТЦ «Суворовский» (гипермаркет "Магнит")

Когда: с 19 по 30 сентября, рабочие дни: 15.00 — 19.00; суббота, воскресенье: 11.00 — 15.00

Кировский район

Где: пересечение улицы Пушкинской и проспекта Чехова

Когда: 22 и 29 сентября, 12.00 — 16.00