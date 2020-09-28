На здоровье: В Ростове-на-Дону стартует ежегодный проект «Клиника года – 2020»!

Фото: Наталья Ларина

В пятый раз в Ростовской области стартует уникальный проект «Клиника года-2020». Проект о лучших клиниках, грамотных и профессиональных медицинских специалистах «Комсомольская правда» проводит с успехом во многих регионах страны.

«Клиника года – 2020» — это не просто удобный навигатор по медицинским центрам, это еще и возможность воспользоваться качественными услугами, предложениями и скидками, получить полезные советы и рекомендации от врачей-экспертов, узнать о новых медицинских технологиях, которые помогут сохранить и приумножить здоровье и красоту!

Проект «Клиника года – 2020» включает несколько очень полезных и интересных рубрик.

Голосование за лучшие клиники Ростова и области

В голосовании примут участие медицинские центры и клиники самых разных профилей – многопрофильные центры, стоматологические и ветеринарные клиники, центры репродукции и косметологии, реабилитационные и многие другие клиники.

Фото: Наталья Ларина

Кто из них лучший – решать ВАМ!

Определять лучших из лучших будут пациенты и посетители сайта KP.RU, а также радиослушатели.

Фото: Наталья Ларина

По каким критериям – подскажут номинации проекта «Клиника года - 2020»:

1. Самая народная клиника

2. Самая семейная клиника

3. Самая надежная клиника

4. Самая популярная клиника

5. Самая современная клиника

6. Самая инновационная клиника

7. Самая востребованная клиника

8. Самая эффективная клиника

9. Самая высокотехнологичная клиника

10. Самая комфортная клиника

11. Самая высококвалифицированная клиника

С Положением о проведении конкурса «Клиника года – 2020» можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Врач года

В этом году мы открываем в проекте новую рубрику – «Врач года». В тяжелые времена врачи и медицинские работники всегда на передовой! И в этом году они ведут настоящую и очень напряженную борьбу за жизни своих пациентов. Герои в белых халатах работают без передышки и выходных.

В рубрике «Врач года» мы расскажем о лучших специалистах Ростова и области, об их опыте и достижениях, поводах для гордости. Врачи поделятся своими советами, расскажут о своей жизни, о том, как они сохраняют свое здоровье и чем увлекаются в свободное время.

Посоветуйте, доктор!

В этой рубрике будет опубликована полезная информация о лечении и профилактике различных заболеваний, интересные новости из сферы здравоохранения. Мы познакомим наших читателей с достижениями медицины нашего региона, расскажем об особенностях работы врачей и медицинских сотрудников, обсудим новейшие технологии и методы лечения.

Рубрика «Посоветуйте, доктор!» это:

- Интервью с экспертами и представителями клиник

- Освещение актуальных тем в медицине

- Консультации и ответы на вопросы от читателей

- Проведение опросов для аудитории сайта KP.RU и социальных сетей

Конкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!»

В рамках проекта «Клиника года – 2020» также стартует фотоконкурс «Счастье быть СЕМЬЕЙ!». Вы сможете поделиться своими лучшими семейными фотографиями, рассказать об интересных историях, достижениях своих детей, ярких событиях.

Заходите на сайт KP.RU, делитесь своими семейными фотографиями и получайте ценные подарки от генерального партнера фотоконкурса — медицинского центра «Семья»!

Следить за ходом голосования и актуальными новостями из мира медицины можно в разделе «Клиника года-2020» и в эфире радио "Комсомольская правда" на частоте 89.8 FM.

Всем удачи и здоровья!