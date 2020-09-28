Власти Ростова-на-Дону пытаются не допустить возвращения карантина в городе

Пресс-конференция с представителями администрация прошла в пресс-центре «Комсомольской правды Ростов-на-Дону». Фото: Дадаян Давид

25 сентября в пресс-центре «Комсомольской правды» представители администрации Ростова-на-Дону обсудили дальнейшие действия городских властей в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусом. В первую очередь они объяснили, с чем связано ухудшение ситуации, и обозначили вынужденные шаги, которые необходимы для того, чтобы не допустить критического исхода.

«ЗАКРЫВАТЬ ГОРОД НИКТО НЕ ХОЧЕТ»

В самом начале выступил первый заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Юрий Овчинников. Он обратил внимание, что в некоторых крупных организациях перестали соблюдать предписанные санитарные нормы. По его словам, это одна из причин роста числа заболевших.

- В сентябре у нас пошел рост заболеваемости коронавирусом, - рассказал Юрий Владимирович. - Причин для этого много: и массовое возвращение людей из отпусков, и начало учебного года, и снятие ограничений на посещение всевозможных мероприятий. Кроме того, ухудшилась ситуация в трудовых коллективах, руководители которых спустили на «нет» соблюдение санитарных норм.

При этом на сегодняшний день ситуация не критичная, и закрывать город никто не хочет: это вызовет много проблем. Но наряду с этим власти будут строже контролировать соблюдение предписанных правил.

- Мы разослали письма всем крупным предприятиям, ведем беседы, усиливаем мониторинг, - добавил заместитель главы города.

Собеседник отметил, что самая большая проблема сейчас - это масочный режим, а точнее, его игнорирование. По его словам, власть вынуждена усилить контроль за соблюдением некоторых ограничений. Так, на данный момент разрешено проводить только спектакли с заполняемостью зала не более 50 процентов. Больше никакие массовые мероприятия не разрешены и проводиться не будут.

Участники призвали жителей соблюдать все санитарные нормы, чтобы не допустить возвращения жестких ограничительных мер. Фото: Дадаян Давид

- Мы рекомендуем трудовым коллективам перейти на гибкий рабочий график, - добавил Юрий Овчинников. - Кроме того, сейчас мы наблюдаем такую проблему: в час пик на остановках скапливается очень много людей. И, чтобы разгрузить общественный транспорт, предлагаем разрешить людям приезжать на работу в разное время.

«НЕТ ЦЕЛИ ПРИМЕНЯТЬ САМЫЕ ЖЕСТКИЕ МЕРЫ»

Следующей слово взяла заместитель главы города по вопросам экономики Светлана Камбулова. Она привела реальные цифры, которые показывают, что заболевших действительно становится все больше. Речь идет о работниках крупных донских предприятий. Цифры говорят сами за себя. Поэтому мониторинг будет усиливаться.

Светлана Анатольевна также добавила, что ответственность за ситуацию вокруг коронавируса лежит на руководителях крупных предприятий. При этом замглавы городской администрации отметила, что у городских властей нет цели применять самые жесткие меры. К примеру, почти все крупные торговые центры строго соблюдают предписанные нормы, так как уже знают, чем им грозит закрытие на долгий срок.

- В период карантина они понесли большие убытки и не хотят вновь закрываться, - добавила Светлана Камбулова. - Поэтому во многих ТЦ на входах измеряют температуру и бесплатно раздают маски. Хотелось бы обратиться к руководителям и заведений общепита с призывом о том, что необходимо соблюдать все предупредительные меры, чтобы мы не вернулись к строгим мерам.

УЖЕ БОЛЬШЕ 8 ТЫСЯЧ ИНФИЦИРОВАННЫХ

Надежда Левицкая, начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону, в свою очередь привела последнюю статистику по коронавирусу. Как выяснилось, за последние сутки в городе заболел еще 71 человек. Всего зафиксировано 8 723 инфицированных. Показатели высокие.

- Уже буквально в каждой семье кто-то заболел, - обратила внимание специалист. - Причем в марте мы госпитализировали легких пациентов, а сейчас стационары заполнены на 73 процента. В них проходят лечение 582 жителя Ростова. Кроме того, пневмонией болеют 363 человека, которые после тестирования с большой вероятностью перейдут в ковидные госпитали. Болезнь развивается очень быстро, сразу поражаются легкие. А среди зараженных - и взрослые, и молодые люди.

- Важно понимать, что если у вас в семье кто-то заболел, то вы находитесь в зоне риска, являетесь контактным и не должны выходить из дома, - добавила начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону.

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРРАНСПОРТЕ - ТОЛЬКО В МАСКАХ

Так, на пресс-конференции отметили тот факт, что основные места, где заражаются коронавирусом, - это общественный транспорт и места большого скопления людей. Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Христофор Ермашов объяснил, какие меры вводятся, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, который уже стали называть «чумой 2020».

- С 23 сентября департамент транспорта совместно с полицейскими работает на остановках, - сообщил Христофор Юрьевич. - Кроме того, мы передвигаемся по городу и останавливаем автобусы, в которых люди находятся без масок. Сейчас введен полный запрет на перевозку пассажиров без масок. В первый день мы уже сняли с маршрута два транспортных средствах. Если ситуации коренным образом не изменится, то мы будем просто расставаться с перевозчиками, которые игнорируют это правило. Мы должны думать не только о себе, но и о тех, кто находится рядом с нами. В общественном транспорте все должны быть в масках.

Кроме того, власти стараются выпускать на маршруты больше автобусов, чтобы исключить давку.