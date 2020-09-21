Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 21 сентября 2020: число заболевших стремительно набирает обороты

Врачи сегодня - на передовой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда – Ростов» собрала для вас последние новости о коронавирусе в Ростовской области на 21 сентября 2020. Прирост заболевших за сутки составил 178 человек. Таким образом, в регионе ковидом болеют уже 20240 человек.

Больше всего заболевших в Ростове-на-Дону, в Аксае и в Батайске. Региональный прессс-центр по информированию населения о новой коронавирусной инфекции

Как рассказали в персс-службе регионального правительства, за весь период в области выздоровело уже 79,8%, или 16158 заболевших, в том числе за последние сутки – 31.

Новые инфицированные зарегистрированы в 22 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (123), Новошахтинске (12), Таганроге (8), Новочеркасске (4), Сальском (4) районе, Батайске (3), Миллеровском (3), Аксайском (2) районах, Волгодонске (2), Егорлыкском (2), Константиновском (2), Тацинском (2), Азовском (1), Багаевском (1), Боковском (1) районах, Гукове (1), Зерноградском (1), Мартыновском (1), Мясниковском (1), Октябрьском (1), Ремонтненском (1) и Родионово-Несветайском (10 районах.

Среди новых заболевших 22,6% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,1% - от 46 до 65 лет, 26% - от 66 до 79 лет, 7,9% - старше 80 лет, 3,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 1313 пациентов. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 70 человек. Амбулаторно проходят лечение 2332 человека.

В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия еще 4 человека с COVID-19. Это 65-летняя и 82-летняя женщины и 61-летний и 73-летний мужчины, все – с хроническими заболеваниями.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 445 человек.

Под медицинским наблюдением находятся 9078 человек. Сняты с медицинского наблюдения 76,9 тысячи человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 85,9 тысячи человек.

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 6606 тестов на коронавирусную инфекцию. За весь период проведено 630,4 тысячи исследований. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения – 156,14.