Инаугурация губернатора Василия Голубева Ростовской области 2020: прямая трансляция

На прошедших выборах главы региона на Дону Василий Голубев победил с большим отрывом от оппонентов. Фото: пресс-служба областного правительства

Инаугурация губернатора Ростовской области Василия Голубева 2020: прямая трансляция. Известно, что она состоится в понедельник, 21 октября. Торжественное мероприятия пройдет в Музыкальном театре. Начало – в 12.00. Как проходит инаугурация, смотрите на нашем сайте в режиме онлайн.

ГДЕ РОДИЛСЯ

Василий Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковской Тацинского района. Его родители работали на шахте «Восточная», что в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. Будущий губернатор и сам в 1974 году трудился слесарем на шахте «Шолоховская».

А в 1980 году Василий Голубев окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Получил специальность «инженер-экономист».

Василий Голубев родился 30 января 1957 года в станице Ермаковской Тацинского района. Фото: пресс-службе областного правительства

ПУТЬ В ПОЛИТИКЕ...

Путь Василия Голубева в политике начался в 1983 году. В этот год он стал инструктором промышленно-транспортного отдела Ленинского районного комитета КПСС. Занимал должности организатора отдела Московского областного комитета КПСС, второго секретаря Ленинского районного комитета КПСС. А в 1991 году Василий Юрьевич возглавил администрацию Ленинского района Московской области. В 1996 году он был избран на этот пост, получив поддержку 80 процентов избирателей.

...ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В апреле 1999-го дончанин стал вице-губернатором Московской области. А в марте 2000 года — первым заместителем председателя правительства Подмосковья. Там Василий Голубев отвечал за развития научно-промышленного сектора, сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, а также строительного комплекса.

В декабре 2003 года он вернулся к должности главы Ленинского района Московской области. А в марте 2008 года его переизбрали на новый срок.

А в 1980 году Василий Голубев окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. Фото: пресс-службе областного правительства

...ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

21 мая 2010 года Василий Юрьевич возглавил Ростовскую область. Спустя пять лет - 13 сентября 2015-го его переизбрали. Тогда на выборах он получил 78,21 процента голосов избирателей. И официально вступил в должность главы региона 29 сентября 2015 года.

Известно, что на прошедших выборах главы региона на Дону Василий Голубев победил с большим отрывом от оппонентов. Он набрал 65,53% голосов избирателей. Его кандидатура предложена Ростовским региональным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

11.25 На церемонию принесения присяги были приглашены члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы и Законодательного Собрания области, представители федеральных и областных органов власти. На мероприятии также присутствовали представители духовенства, деятели науки, культуры и искусства, общественные деятели и предприниматели. Всего - 250 человек.

12.00. Началась торжественная церемония. В зал выносят флаг Российской федерации. Звучит гимн России.

12.06. На сцене - Василий Голубев и председатель областного избиркома Андрей Буров.

12.07. Слово взял Андрей Буров. Он заявил, что 65 процентов избирателей отдали свои голоса Василию Голубеву. Выборы признаны состоявшимися и действительными. Буров выразил уверенность, что курс, взятый на процветание Ростовской области, будет продолжен. Буров вручил удостоверения губернатора Ростовской области Голубеву.

12.09. Василий Голубев приносит присягу. Клянется содействовать процветанию Ростовской области и верно служить народу. Подписывается приказ о вступлении в должность губернатора Василия Голубева. Василий Голубев вступил в должность губернатора.

12.13. Зачитывают поздравление от Михаила Мишустина. Он назвал победу Голубева убедительной. Мишустин уверен, что опыт, энергия и ответственное отношение к делу помогут Голубеву справиться с поставленными задачами.