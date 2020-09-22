В Ростовской области число зараженных коронавирусом побило новый рекорд с начала лета

За сутки выявили 181 зараженного коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки выявили 181 зараженного коронавирусом. Число инфицированных с начала пандемии достигло 20 421.

Такой прирост зараженных стал очередным рекордом за ближайшие месяцы. Больше заболевших за сутки наблюдалось в последний раз 12 июня. В этот день выявили 198 новых случаев. После этого заболеваемость, в основном, шла на спад.

Новые случаи обнаружены в 24 городах и районах области: в Ростове-на-Дону (108), Волгодонске (16), Аксайском (7) районе, Батайске (6), Новошахтинске (6), Гукове (4), Звереве (4), Красносулинском (4) районе, Азове (3), Зерноградском (3), Зимовниковском (3), Волгодонском (2), Егорлыкском (2), Сальском (2), Советском (2), Каменске-Шахтинском (1), Шахтах (1), Кагальницком (1), Константиновском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Родионово-Несветайском (1), Целинском (1) и Шолоховском (1) районах.

Лечение в стационарах проходят 1 338 пациентов. Состояние 67 человек оценивается как тяжелое.

Подтвердилась смерть от COVID-19 еще шести человек. Это три женщины в возрасте от 57 до 81 года, а также трое мужчин от 72 до 81 года. У всех пациентов были хронические заболевания. За весь период жертвами коронавируса стал 451 зараженный.

За сутки вылечились еще 139 человек. С начала пандемии выздоровели 16 297 пациентов.