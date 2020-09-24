Как нельзя лечить горло: устаревшие методы, которые уже не работают

Рекомендации по первой помощи при отравлении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Если вспомнить историю, то раньше простуду и боль в горле лечили в парилке, на шею надевали различные обереги и даже закапывали в нос деготь с маслом. Но медицина с тех времен шагнула далеко вперед, и многие народные средства не просто устарели, они приносят реальный вред.

Миф № 1. Чай с малиной и медом – лучшее средство от вирусов

Часть правды в этом есть. При простуде нужно обильное и теплое питье, а в малине, и правда, содержится салициловая кислота, которая в больших количествах дает небольшой жаропонижающий эффект. Но это должно быть не варенье, а свежая малина. Мед же, на самом деле, не обладает многими полезными свойствами, которые ему приписывают. Поэтому чай с медом и вареньем вполне может заменить теплый настой на травах или компот из сухофруктов. Если вы хотите действительно полезную жидкость, то пейте куриный бульон. Исследования доказали его эффективность.

Миф № 2. Горячие ванночки для ног

Прогревать ноги в случае с простудой может быть не только бесполезным, но и вредным. Ноги сначала разогреваются, а потом резко охлаждаются. Такие перепады выздоровлению не способствуют.

Миф № 3. Чеснок обладает целой массой чудодейственных свойств

Безусловно, чеснок богат фитонцидами и другими полезными веществами, которые обладают свойствами по профилактике попадания вирусов в организм человека. Но действие таких веществ ограничено коротким сроком. А чтобы чеснок, по-настоящему, работал его нужно сосать практически весь день. Что может спровоцировать проблемы с пищеварением. А вкладывание долек чеснока в нос особенно вредно. Это может вызвать сильный ожог слизистой.

Миф № 4. Горячее молоко с маслом снимает воспаление.

Правда в том, что горячее молоко дает ощущение увлажнения. При фарингите это действие полезно. Но вот в случаях с ангиной или ОРЗ лучше будет полоскать горло современными антисептиками, отваром ромашки или эвкалипта. И также необходимо обильное теплое питье.

Миф № 5. Нужно прятаться от сквозняков и кутаться под одеяло

Во время скачков температуры, когда тело бросает в озноб, так и хочется залезть под теплое одеяло. Но лучше, чтобы такой перегрев происходил короткое время. Если кутаться и утепляться долго, то можно получить повышенное артериальное давление. А собственная терморегуляция при этом нарушится.

И постельный режим не должен быть на 100% постельным. Лучше во время болезни гулять по комнате.

От сквозняков, и правда, нужно держаться подальше. Просто нужно выходить в другую комнату, пока вы хорошо проветриваете свою. А делать это нужно часто – примерно раз в три часа.

Также нужно исключить все процедуры по прогреванию. Они лишь дают временное облегчение, а в дальнейшем воспалительные процессы в тканях будут только усиливаться.

Ну и, конечно, нельзя всерьез воспринимать утверждение о том, что сто грамм или горячие алкогольные напитки помогают быстрее выздороветь. На самом деле, они «нагружают» сердце и ничем не помогают иммунитету.

Будьте здоровы!