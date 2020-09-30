Медицинский центр «Семья»: настоящий символ профессионализма

Фото: предоставлено МЦ "Семья"

Медицинский центр «Семья» - это многопрофильный центр для взрослых и детей, в котором трудятся более 150 врачей более 55 специальностей.

МЦ «Семья» был открыт в середине 2008 года усилиями неравнодушных людей. Высококлассные специалисты МЦ «Семья» работают на качество, а не на количество. К каждому пациенту здесь только индивидуальный подход. Доктора МЦ «Семья» применяют в своей работе принципы доказательной медицины и подходят к лечению с пониманием того, что человек – это уникальный единый организм, а не набор органов и анализов.

Медицинский центр оснащен оборудованием экспертного класса. И за время своей работы он стал настоящим символом профессионализма.

Фото: предоставлено МЦ "Семья"

Высокоэффективное лечение взрослых и детей

В клинике принимают как взрослых пациентов, так и детей. Здесь открыты такие отделения, как педиатрическое, терапевтическое, кардиологическое, эндокринологическое, гинекологическое, урологическое, ЛОР, офтальмологическое, общей хирургии и травматологии, рентгенологическое, косметологии и пластической хирургии, УЗИ и функциональной диагностики,.

Действуют стационар круглосуточный и дневной с отделением реанимации, отделение лабораторной диагностики.

В отделении профилактической медицины можно пройти медосмотры и полное обследование (Чек-ап). Такой Чек-ап доступен как взрослым пациентам, так и детям. Всего за один день в сопровождении индивидуального менеджера можно пройти полное обследование всех органов и систем, получить консультации всех специалистов. Заключение по общему состоянию здоровья и рекомендации выдаются в согласованный день, когда готовы все анализы и результаты инструментального обследования.

На аппарате Farma TEB можно пройти современную процедуру – фармафорез. Любые формы препаратов доставляются в ткани без инъекций на глубину до 12 см и даже внутрь сустава!

Проводится в медицинском центре и уникальное генетическое тестирование для взрослых на предрасположенность к основным социально-значимым заболеваниям, обмену БЖУ, физической выносливости.

Будущим мамам в МЦ «Семья» доступен пренатальный скрининг – генетическое тестирование плода на предрасположенность к опасным генетическим заболеваниям.

Фото: предоставлено МЦ "Семья"

Уникальное оборудование для косметологии

Широко развито в МЦ «Семья» направление эстетической медицины. Оно представлено большим ассортиментом медуслуг. Высокопрофессиональные услуги позволяет оказывать самое современное оборудование - ультразвуковой аппарат для липосакции Vizer, аппараты для лазерной косметологии Cutera, Fraxel, Lite Sheer.

Преимущества МЦ «Семья»:

- Лучшее операционное оснащение на Юге России.

- Новейшие методы диагностики, лечения и реабилитации.

- Собственная клинико-диагностическая лаборатория;

- Высокий профессионализм специалистов, подтверждённый международными сертификатами.

- Выезд врачей любой специальности на дом к пациентам.

- Программы ведения беременности и наблюдения детей от рождения до совершеннолетия.

- Широкий спектр современных аппаратов для проведения эстетических операций и процедур.

- Удобный график работы.

Деятельность медицинского центра неоднократно была отмечена грамотами от Главы администрации г. Ростова-на-Дону, а также благодарственным письмом от Министерства Здравоохранения РО за вклад в развитие медицины на Дону. В 2019 году МЦ «Семья» победил в проекте «Клиника года-2019» в номинации «Лучший многопрофильный медицинский центр».

Фото: предоставлено МЦ "Семья"

Команда центра

В клинике ведут приём врачи различных специальностей: терапевты, педиатры, гинекологи, неврологи, гастроэнтерологи, кардиологи, ЛОРы, хирурги, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, дерматологи, косметологи, пластические хирурги, врачи УЗИ и многие другие.

Среди них: врачи акушеры- гинекологи к.м.н. Ляшенко И.В., врач в.к. Асцвацатурьян Е.Е.; терапевт к.м.н. Дерипаско В.Ю.; сердечно-сосудистые хирурги д.м.н. Чудинов Г.В. и Тенчурин Р.Ш.; эндокринолог к.м.н. Клейменова В.А.; оториноларингологи к.м.н. Клюйко С.В., к.м.н. Химичева Е.В.; пластические хирурги и косметологи врачи в.к. Авдеева Е.Л. и Багдасарова И.Э. офтальмолог к.м.н. Шаповалова В.М.; аллерголог-иммунолог к.м.н. Семенова Н.И.; фониатр врач в.к. Кабанова Е.П.; педиатры врачи в.к. Рогозин П.Ф. , Немальцева Т.А., Амосова М.Т., детский невролог к.м.н.Черных А.Г.

Цифры

13 лет работы

100 000 пациентов в год

15 000 анализов в месяц

Пациентам МЦ «Семья» доступны различные сезонные предложения на востребованные услуги, скидки за приобретение годовых программ наблюдения, подарки на день рождения компании, акции по косметологии и пластической хирургии.

Адреса и контакты

344064, г.Ростов-на-Дону, ул. Дачная , д. 8.

Телефоны (863) 223-17-77.

Филиал: 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 61/12

График работы: пн.-пт.: с 8:00 до 20:00, сб. : с 8:00 до 19:00, вс.: выходной

Официальный сайт: www.mc-semya.ru

Инстаграм https://www.instagram.com/mc_semya/