Шерше ля Дон: французский бизнесмен подает в суд на мать-одиночку из-за «подарков» на два миллиона рублей

Француз познакомился с ростовчанкой в Дубае. Фото героя публикации.

Вряд ли мог представить 49-летний французский бизнесмен, что его бурный роман с красавицей-россиянкой может закончиться таким разочарованием. Платой за любовь стали не только духи и дорогие подарки, но и деньги на собственный бизнес — все для того, чтобы дама сердца из Ростовской области ни в чем не нуждалась. Но как только девушка получила от иностранного ухажера деньги, любовь закончилась. Теперь оскорбленный Бернард намерен судиться с экс-возлюбленной Еленой. (имена изменены, — прим. автр.)

ПЛАТИЛ ЗА КАЖДОЕ СВИДАНИЕ

Роковая встреча произошла прошлой весной в Дубае. Туда иностранный бизнесмен приехал в командировку. В ночном клубе среди множества красавиц он заметил ее.

— Я подошел к бару и увидел девушку, — вспоминает француз, — сразу познакомиться не решился, вокруг нее вились поклонники. Я вернулся за столик и начал украдкой за ней наблюдать. Ее глаза и улыбка запали мне в душу!

Бернард все же подошел к незнакомке и предложил ей выпить. Беседа оказалась недолгой. Девушка сразу же озвучила ценник за ночь — тысяча дирхамов (это чуть больше 20 тысяч рублей, — прим. автр). Немного опешив, француз согласился.

Бернард признается, что ему было неловко платить понравившейся девушке за секс. Мужчина пытался себя убедить, что ее интересуют не только деньги. Елена шептала: «Что-то промелькнуло между нами, когда наши взгляды встретились».

— Я сразу сказал ей, что женат, что живу с супругой с тех пор, как мне исполнилось 19, что у нас двое детей. Елена рассказала, что у нее есть сын, что она приехала в Дубай не в первый раз. Утром она ушла, весь день я думал о ней, и был счастлив, когда вечером она снова позвонила.

Россиянка сразу озвучила спутнику цену за одну ночь. Фото героя публикации.

Бернард и Елена отправились в ресторан на романтический ужин. Едва встретившись с кавалером, россиянка остановилась возле магазина и попросила купить ей подарок — дорогие духи. Француз был только рад исполнить маленький каприз любимой, но парфюмом дело не ограничилось.

— После ужина мы вернулись в отель, — говорит Бернард, — Она призналась: «Ты же знаешь, что я здесь, чтобы зарабатывать». Конечно, я расстроился, но и ее глаза казались такими грустными! Заметила ли она, как это ранит меня? До сих пор я задаю себе этот вопрос… Я давал ей тысячу дирхамов за каждое свидание, не дожидаясь ее просьбы, чтобы не оскорбить чувства девушки.

Бернард стабильно отправлял разные суммы своей даме сердца. Фото героя публикации.

«ВЗЯЛА ДЕНЬГИ И БРОСИЛА»

Любовь француза крепла. Когда друг бизнесмена узнал об этих встречах, посоветовал побыстрее расправиться с делами и вернуться во Францию. Бернард и сам боялся, что роман с россиянкой разрушит его семью. Купил билеты до дома и объявил об этом Елене.

— Весь день она вела себя очень отстраненно, — признается Бернард, — а утром спросила: «Буду ли я скучать?». Я ответил, что не забуду ее никогда. Елена ответила, что тоже. Даже сегодня я не хочу верить, что она тогда солгала мне!

На расстоянии чувства француза не угасли, как и запросы Елены. Вслед за романтичными сообщениями француз стал получать и новые счета.

Когда любимая попросила 70 тысяч рублей якобы на оплату няни для сына, Бернард заподозрил неладное.

– Это была наша первая ссора. Она написала мне «Теперь я вижу, кто ты такой!». Тогда я долго думал об этом, мне стало ее жаль. Деньги перевел. Но после этого сообщения ее стали короче

После двухмесячной переписки пара встретилась в Москве. Фото героя публикации.

Одно оставалось неизменным: Бернард стабильно отправлял разные суммы своей даме сердца. Спустя два месяца переписки влюбленные встретились в Москве.

В столице они провели почти неделю: гуляли и ходили по магазинам. Девушка просила его купить то туфли, то плэйстейшн для сына, то подарок для племянника. Всего француз потратил около 2,8 тысячи евро. В один из дней совместного отпуска пара вернулась в отель и поговорила по душам. Бернард в очередной раз спросил, почему Елена не бросит проституцию.

— Она мне говорила, что у нее нет денег, — вспоминает мужчина, — ее бросил муж, и теперь ради ребенка она делает все, что в ее силах. Устроиться куда-то она не может, потому что в городе мало работы.

Тогда Бернард предложил любовнице открыть собственное дело. Уже через несколько минут Елена придумала, чем займется:

— Купи мне кальянную! Она стоит 10 тысяч евро. И продавец у меня уже есть, мой знакомый в Таганроге…

Француз предложил Елене заняться своим делом. Фото героя публикации.

Бернард согласился, попросил только изучить документы и открыть отдельный счет. Перед отъездом он оставил девушке задаток — две тысячи евро.

— Елена говорила, что мы должны поторопиться, потому что у хозяина кальянной есть и другие покупатели, — объяснил такую спешку француз, — она просила, чтобы я перевел ей еще две тысячи евро для предоплаты, что я и сделал 11 мая. 16 мая перечислил ей еще 1 401 евро.

А в конце мая мужчина решил сам отправился в Ростов-на-Дону, чтобы отдать любимой еще 8 тысяч евро. Вот только никто его там особо не ждал. Елена не стала показывать ему дом, знакомить с сыном. Вместо этого сразу повезла владельцу кальянной – оплачивать счета. Эта встреча была последней.

Бернард посчитал расходы: всего на прекрасную Елену он потратил 20,5 тысячи евро: 15,5 тысячи евро на кальянную и расходы на поездку в Ростов. Деньги за «подарки от чистого сердца и совместные ночи» ему не нужны.

— Она играла с моими чувствами, называла жадным. Говорила, что я — не мужчина, и что я во всем виноват. Эта любовь разрывала меня на части, а чувство вины привело к депрессии, — жалуется обманутый француз.

Отношения с россиянкой довели француза до депрессии. Фото героя публикации.

В Ростове Бернард нашел российского адвоката и написал заявление в полицию. Вот только они в действиях женщины состава преступления не нашли.

— Елену опросили. Она действительно воспитывает сына-школьника, перебивается случайными заработками. Когда-то девушка пыталась получить среднее образование швеи. По версии женщины, француз по доброй воле дарил ей деньги и ценности, — рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Шансы есть!"

Защитник француза адвокат Сергей ОЖГИБЕСОВ считает, что шансы восстановить справедливость у его клиента есть:

— Никто даже не рассматривал вопрос, собиралась она открывать этот бизнес или нет. Дознаватель не нашел признаков административного правонарушения, и дело передали в архив. Мы уже подали жалобу в прокуратуру. Мой доверитель намерен обращаться в суд.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Типичная жертва мифов и манипуляций»

Екатерина ТРОФИМОВА, Член европейской ассоциации Психотерапевтов:

- Есть несколько мифов о проституции. Мол, это вынужденная мера бедной женщины. Это не так. Часто – это любимо дело, образ жизни. Даже если осыпать женщину деньгами, она соберет их и снова выйдет на трудовую вахту. Что касается поведения мужчины, то он тоже стал жертвой мифов. Один из них, что вкладывая эмоции и деньги в партнершу, можно добиться взаимности. А второй - «Хороший левак укрепляет брак». Многие попадаются на уловки и манипуляции, особенно вдали от семьи. Играет роль и внешность женщины, и умение располагать к себе. Есть и такие «крючки» как чувство жалости...

Как правило, жертвой подобного поведения становится человек склонный образовывать зависимые отношения. Возможно именно факт, что мать оставила дитя на родине, а сама вынуждена зарабатывать сексом на его воспитание, так растрогал мужчину.