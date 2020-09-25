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Общество

Шерше ля Дон: французский бизнесмен подает в суд на мать-одиночку из-за «подарков» на два миллиона рублей

Мужчина помогал красавице с бизнесом и исполнял любые капризы
Светлана ЛИСИЦЫНА
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Француз познакомился с ростовчанкой в Дубае. Фото героя публикации.

Француз познакомился с ростовчанкой в Дубае. Фото героя публикации.

Вряд ли мог представить 49-летний французский бизнесмен, что его бурный роман с красавицей-россиянкой может закончиться таким разочарованием. Платой за любовь стали не только духи и дорогие подарки, но и деньги на собственный бизнес — все для того, чтобы дама сердца из Ростовской области ни в чем не нуждалась. Но как только девушка получила от иностранного ухажера деньги, любовь закончилась. Теперь оскорбленный Бернард намерен судиться с экс-возлюбленной Еленой. (имена изменены, — прим. автр.)

ПЛАТИЛ ЗА КАЖДОЕ СВИДАНИЕ

Роковая встреча произошла прошлой весной в Дубае. Туда иностранный бизнесмен приехал в командировку. В ночном клубе среди множества красавиц он заметил ее.

— Я подошел к бару и увидел девушку, — вспоминает француз, — сразу познакомиться не решился, вокруг нее вились поклонники. Я вернулся за столик и начал украдкой за ней наблюдать. Ее глаза и улыбка запали мне в душу!

Бернард все же подошел к незнакомке и предложил ей выпить. Беседа оказалась недолгой. Девушка сразу же озвучила ценник за ночь — тысяча дирхамов (это чуть больше 20 тысяч рублей, — прим. автр). Немного опешив, француз согласился.

Бернард признается, что ему было неловко платить понравившейся девушке за секс. Мужчина пытался себя убедить, что ее интересуют не только деньги. Елена шептала: «Что-то промелькнуло между нами, когда наши взгляды встретились».

— Я сразу сказал ей, что женат, что живу с супругой с тех пор, как мне исполнилось 19, что у нас двое детей. Елена рассказала, что у нее есть сын, что она приехала в Дубай не в первый раз. Утром она ушла, весь день я думал о ней, и был счастлив, когда вечером она снова позвонила.

Россиянка сразу озвучила спутнику цену за одну ночь. Фото героя публикации.

Россиянка сразу озвучила спутнику цену за одну ночь. Фото героя публикации.

Бернард и Елена отправились в ресторан на романтический ужин. Едва встретившись с кавалером, россиянка остановилась возле магазина и попросила купить ей подарок — дорогие духи. Француз был только рад исполнить маленький каприз любимой, но парфюмом дело не ограничилось.

— После ужина мы вернулись в отель, — говорит Бернард, — Она призналась: «Ты же знаешь, что я здесь, чтобы зарабатывать». Конечно, я расстроился, но и ее глаза казались такими грустными! Заметила ли она, как это ранит меня? До сих пор я задаю себе этот вопрос… Я давал ей тысячу дирхамов за каждое свидание, не дожидаясь ее просьбы, чтобы не оскорбить чувства девушки.

Бернард стабильно отправлял разные суммы своей даме сердца. Фото героя публикации.

Бернард стабильно отправлял разные суммы своей даме сердца. Фото героя публикации.

«ВЗЯЛА ДЕНЬГИ И БРОСИЛА»

Любовь француза крепла. Когда друг бизнесмена узнал об этих встречах, посоветовал побыстрее расправиться с делами и вернуться во Францию. Бернард и сам боялся, что роман с россиянкой разрушит его семью. Купил билеты до дома и объявил об этом Елене.

— Весь день она вела себя очень отстраненно, — признается Бернард, — а утром спросила: «Буду ли я скучать?». Я ответил, что не забуду ее никогда. Елена ответила, что тоже. Даже сегодня я не хочу верить, что она тогда солгала мне!

На расстоянии чувства француза не угасли, как и запросы Елены. Вслед за романтичными сообщениями француз стал получать и новые счета.

Когда любимая попросила 70 тысяч рублей якобы на оплату няни для сына, Бернард заподозрил неладное.

– Это была наша первая ссора. Она написала мне «Теперь я вижу, кто ты такой!». Тогда я долго думал об этом, мне стало ее жаль. Деньги перевел. Но после этого сообщения ее стали короче

После двухмесячной переписки пара встретилась в Москве. Фото героя публикации.

После двухмесячной переписки пара встретилась в Москве. Фото героя публикации.

Одно оставалось неизменным: Бернард стабильно отправлял разные суммы своей даме сердца. Спустя два месяца переписки влюбленные встретились в Москве.

В столице они провели почти неделю: гуляли и ходили по магазинам. Девушка просила его купить то туфли, то плэйстейшн для сына, то подарок для племянника. Всего француз потратил около 2,8 тысячи евро. В один из дней совместного отпуска пара вернулась в отель и поговорила по душам. Бернард в очередной раз спросил, почему Елена не бросит проституцию.

— Она мне говорила, что у нее нет денег, — вспоминает мужчина, — ее бросил муж, и теперь ради ребенка она делает все, что в ее силах. Устроиться куда-то она не может, потому что в городе мало работы.

Тогда Бернард предложил любовнице открыть собственное дело. Уже через несколько минут Елена придумала, чем займется:

— Купи мне кальянную! Она стоит 10 тысяч евро. И продавец у меня уже есть, мой знакомый в Таганроге…

Француз предложил Елене заняться своим делом. Фото героя публикации.

Француз предложил Елене заняться своим делом. Фото героя публикации.

Бернард согласился, попросил только изучить документы и открыть отдельный счет. Перед отъездом он оставил девушке задаток — две тысячи евро.

— Елена говорила, что мы должны поторопиться, потому что у хозяина кальянной есть и другие покупатели, — объяснил такую спешку француз, — она просила, чтобы я перевел ей еще две тысячи евро для предоплаты, что я и сделал 11 мая. 16 мая перечислил ей еще 1 401 евро.

А в конце мая мужчина решил сам отправился в Ростов-на-Дону, чтобы отдать любимой еще 8 тысяч евро. Вот только никто его там особо не ждал. Елена не стала показывать ему дом, знакомить с сыном. Вместо этого сразу повезла владельцу кальянной – оплачивать счета. Эта встреча была последней.

Бернард посчитал расходы: всего на прекрасную Елену он потратил 20,5 тысячи евро: 15,5 тысячи евро на кальянную и расходы на поездку в Ростов. Деньги за «подарки от чистого сердца и совместные ночи» ему не нужны.

— Она играла с моими чувствами, называла жадным. Говорила, что я — не мужчина, и что я во всем виноват. Эта любовь разрывала меня на части, а чувство вины привело к депрессии, — жалуется обманутый француз.

Отношения с россиянкой довели француза до депрессии. Фото героя публикации.

Отношения с россиянкой довели француза до депрессии. Фото героя публикации.

В Ростове Бернард нашел российского адвоката и написал заявление в полицию. Вот только они в действиях женщины состава преступления не нашли.

— Елену опросили. Она действительно воспитывает сына-школьника, перебивается случайными заработками. Когда-то девушка пыталась получить среднее образование швеи. По версии женщины, француз по доброй воле дарил ей деньги и ценности, — рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Шансы есть!"

Защитник француза адвокат Сергей ОЖГИБЕСОВ считает, что шансы восстановить справедливость у его клиента есть:

— Никто даже не рассматривал вопрос, собиралась она открывать этот бизнес или нет. Дознаватель не нашел признаков административного правонарушения, и дело передали в архив. Мы уже подали жалобу в прокуратуру. Мой доверитель намерен обращаться в суд.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Типичная жертва мифов и манипуляций»

Екатерина ТРОФИМОВА, Член европейской ассоциации Психотерапевтов:

- Есть несколько мифов о проституции. Мол, это вынужденная мера бедной женщины. Это не так. Часто – это любимо дело, образ жизни. Даже если осыпать женщину деньгами, она соберет их и снова выйдет на трудовую вахту. Что касается поведения мужчины, то он тоже стал жертвой мифов. Один из них, что вкладывая эмоции и деньги в партнершу, можно добиться взаимности. А второй - «Хороший левак укрепляет брак». Многие попадаются на уловки и манипуляции, особенно вдали от семьи. Играет роль и внешность женщины, и умение располагать к себе. Есть и такие «крючки» как чувство жалости...

Как правило, жертвой подобного поведения становится человек склонный образовывать зависимые отношения. Возможно именно факт, что мать оставила дитя на родине, а сама вынуждена зарабатывать сексом на его воспитание, так растрогал мужчину.

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