В Ростове водитель такси станцует стрип-дэнс перед Zivert

Хрупкая девушка работает в такси и обожает танцевать. Фото: с личной страницы Екатерины Мичуриной в социальной сети

В эту субботу, 26 сентября, две девушки и юноша донской столицы блеснут танцевальными талантами перед Мигелем, Егором Дружининым, Татьяной Денисовой и популярной певицей Zivert.

Ребята будут бороться за право участвовать в популярном танцевальном шоу на телевидении.

Одна из участниц, водитель такси из Краснодара Катя Мичурина. Она хочет двигаться по проекту, а не по навигатору.

Перед судьями девушка исполнит жаркий стрип-дэнс.

Другая участница Ольга Корнева мечтает посвятить себя танцам, но она работает на заводе. На сцене Ольга покажет зажигательный хип-хоп в кислотном образе.

- А за эпатажный вог ответит еще один представитель мужественной профессии – строитель Марк Баленсиага, для которого танец – это территория свободы, где можно выглядеть так, как велит душа, - рассказали организаторы кастинга.

Певица Zivert заявила, что хотела бы, чтобы в шоу попадали люди с сильными историями, которые бы мотивировали всех, кто смотрит проект.