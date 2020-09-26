Торговые центры и рынки Ростова-на-Дону проверили на соблюдение антиковидных требований

Ночные рейды провели на рынках и в ТЦ Ростова. Фото: пресс-служба городской администрации

В ночь на 26 сентября специалисты нагрянули в различные торговые точки города, чтобы проверить, как соблюдаются меры безопасности в связи с пандемией коронавируса. И, как оказалось, не зря.

По итогам рейдов они составили 32 административных протокола в отношении наемных продавцов, не соблюдавших масочный режим и остальные предписания Роспотребнадзора, еще шесть протоколов – на индивидуальных предпринимателей.

Но выяснилось, что семи городских торговых центрах все противоэпидемические требования все же соблюдают.

- А вот территории «Квадро» (пр. Королева, 22А) составлено два протокола в отношении продавцов. На рынке «Северный» нарушений не нашли. На территории рынка «Элеонора» (пр. Коммунистический, 49А) также составлено два протокола на продавцов, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

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В донской столице 25 сентября в пресс-центре "Комсомольской правды" представители администрации Ростова-на-Дону обсудили дальнейшие действия городских властей в связи с ростом числа заболеваемости коронавирусом, а также общую ситуацию с ковидом в городе.