Счет матча «Арсенал»-«Ростов» 27 сентября, 2020: рассказываем, кому досталась победа

Игра прошла на поле соперника. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Счет матча «Арсенал»-«Ростов» 27 сентября, 2020: в воскресенье ,в рамках 9-го тура Тинькофф РПЛ наша команда в гостях встретилась с тульским "Арсеналом". Игра проходила на поле соперников. Счета матча открыл «Арсенал». Кангва после быстрой контратаки реализовал выход один на один.

Евгений Чернов помог «Ростову» быстро вернуться в игру: на 13-й минуте встречи Евгений ударом в касание после подачи Ионова отправил мяч в сетку. Вывел команду вперёд Хашимото великолепным ударом головой!

А уже на последних секундах первого тайма японец оформил дубль и сделал счёт 1:3.

- Во втором тайме картинка игры немного изменилась: на 66-й минуте встречи Глебов получил вторую жёлтую карточку. «Арсенал» стал больше атаковать и перешёл в позиционное нападение, наша команда старалась играть на контратаках. Вместо Ионова на поле появился Полоз, а Шомуродова сменил Логашов, - сообщили в пресс-служба ФК «Ростов».

Стоит отметить, что после долгого отсутствия на поле появился Чистяков, который сменил Хаджикадунича. Всё шло к крупной победе нашей команды, но на последней минуте добавленного времени «Арсенал» один мяч отыграл. Итог – 2:3 победа «Ростова»!

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