«Верная жена надежнее пистолета!»: Ростовчанка помогла мужу отбиться от семерых гопников

Татьяна призналась, что просто не могла поступить по-другому. Фото: Личный архив героя публикации

Дворовая компания явно не ожидала такого отпора от хрупкой блондинки на каблуках, которая появилась в стареньком дворике в центре Ростова-на-Дону. Она не побоялась пойти в атаку против семерых (!) гопников, которые отобрали пистолет у ее мужа и зверски его избивали. Совсем скоро налетчиков ждет суд. А муж Татьяны теперь знает: с таким очаровательным тылом ему в жизни ничего не грозит.

«СМОТРИ, КАКАЯ!»

33-летняя Татьяна – бухгалтер. Ее муж Евгений – строитель. Вместе прожили 14 лет. И не думали-не гадали, что однажды могут оказаться в ситуации, типичной, в общем-то, для детективов и боевиков.

По профессии Евгений - строитель. В тот день он забрал супругу с работы, чтобы съездить на объект на улице Ульяновской (это в центре Ростова-на-Дону, - прим. автр.), где над реконструкцией подпорной стенки у него трудились двое рабочих.

- Муж пошел к мастерам, а я осталась у ворот, - вспоминает Татьяна. - Сразу ощутила на себе неприятные взгляды молодых мужчин, сидевших с пивом во дворе. Они стали вести себя очень вызывающе и кидать в мой адрес очень неприятные оскорбительные фразы.

Мужчины вели себя крайне нагло. А вернувшийся муж попытался заступиться за жену, но еще более раззадорил компанию. Казалось, они только этого и ждали. И открыто шли на конфликт.

- А что нам за это будет? - с вызовом спросил у Евгения, потребовавшего прекратить оскорбления, один из парней.

И стал хватать Татьяну за руки.

- Мы прекрасно понимали, что силы не равны, их – семеро! - вспоминает ростовчанка. - И пытались уйти от конфликта. Но парни стали окружать нас с двух сторон. Мы же оказались зажатыми в узком проходе между старых домов. В наш адрес полетели вполне конкретные угрозы.

ПИСТОЛЕТ КАК АРГУМЕНТ

Стало понятно, стычка неизбежна. Евгений рванулся к своему припаркованному рядом автомобилю и достал из салона травматический пистолет, который когда-то купил для самообороны. Мужчина выстрелил из него в воздух, рассчитывая, то это остудит «горячие головы» наглецов. Они и, правда, поначалу опешили. Но потом сразу ринулись в атаку.

- Тот, кто хватал меня до этого за руки, ринулся к мужу, схватил его сзади за шею, а его приятель пытался разжать пальцы мужу, вырывая пистолет, - продолжает собеседница.

В итоге «Макарыч» отобрали. И стали дико избивать Евгения. Татьяна не раздумывая, ринулась ему на помощь! Но один из гопников налетел на нее и сорвал с ее шеи две золотые цепочки. Женщина не спасовала, а смогла вырвать у нападавшего одну из них. А после продолжала яростно защищать мужа в этой неравной схватке. «Вписался» за Евгения и один из его рабочих.

Гопник, вырвавший из рук мужчины пистолет, стал палить из него. Сначала в самого Евгения, ранив его в шею и грудь. А потом – беспорядочно. И попал в своих же! Те взвыли от боли и стали посылать в него проклятья. Парень с пистолетом сделал ноги, но на соседней улице наткнулся на полицейские патруль. Стражи правопорядка его задержали. И прибыли на место побоища. Но Татьяна с мужем к тому времени уже отбились от нападавших.

Супруги вместе уже 14 лет. Фото: Личный архив героя публикации

ПОДАРОК ОТЦА

В Евгения угодили три пули из его же «травмата». Причем, как рассказала Татьяна, одна из них застряла в мягких тканях между ребрами. В больнице ему оказали необходимую медицинскую помощь. Установили, что активное участие в избиении супружеской четы принимали пятеро из той обнаглевшей «семерки». Четверых задержали и взяли под стражу. Вопрос по пятому участнику – решается.

Кстати, вторая цепочка с крестиком, которую сорвал с шеи Татьяны один из негодяев, была очень дорога для ростовчанки как память об отце. Его уже нет на этом свете. И Татьяна рассказала, что очень любила отца и практически никогда не расставалась с этим его подарком. А тут… Не так ныли раны и царапины, которые она получила в той потасовке на Ульяновской, как болела душа.

Выяснилось, что негодяи сдали ее цепочку в скупку. И на эти деньги купили не то выпивку, не то «соль». А в скупке оперативникам заявили, что уже, мол, отправили это украшение на переплавку. Так что вернуть его нет никакой возможности…

К слову, женщине никогда прежде не приходилась участвовать в подобных «битвах». Она скромный бухгалтер. С обычной среднестатистической физподготовкой. Но когда на кону стоит жизнь и здоровье любимого человека – забываешь о себе, о боли, о страхе…

- Мы прожили с мужем 14 лет. Я очень люблю его. Я просто не могла действовать по-другому в той ситуации. Он – за меня, а я – за него! Горой стоим всегда друг за друга, - призналась Татьяна.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

"Видеозапись изъята оперативниками"

Максим Соломахин, юрист:

- Эта история обнажила проблему вопросов самообороны. Во многом он касается правомерности применения такого оружия. Ведь, с одной стороны, ростовчанин все сделал вроде бы верно, сначала выстрелив воздух. Хотя, с другой стороны, продолжи он сразу после предупредительного выстрела стрелять и по нападавшим, уже на поражение, ему потом долго бы пришлось доказывать, что он не нарушил пределы необходимой самообороны… Было возбуждено уголовное дело о грабеже. Правда, нападавшим почему-то вменили только срыв одной цепочки. Зато с места происшествия была изъята видеозапись, запечатлевшая, как все происходило.