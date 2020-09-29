В Ростове-на-Дону на лечение зараженной коронавирусом кошки собирают 120 тысяч рублей

Животное заразилось коронавирусом и теперь умирает. Фото: аккаунт ЦБЖ в Инстаграм

В Центр безнадзорных животных в Ростове поступила кошка. Самая обычная, беспородная, измученная, уставшая от своей жизни, но при этом ласковая и непривередливая. А чуть позже животному поставили смертельный диагноз, - ФИП - инфекционный перитонит.

- Скорее всего, кошка была больна коронавирусной инфекцией, на фоне стресса произошло мутирование коронавируса и, как результат, - эта болезнь, - сообщили в ЦБЖ.

По словам специалистов, в донской столице это заболевание не лечат.

- Но мы нашли московскую группу волонтеров, которые, так скажем, специализируются на помощи и лечении именно таким котикам, с таким страшным заболеванием! Они нам выслали план лечения, дозировку, название препарата, которым следует лечить животное, - продолжает представитель ЦБЖ.

Итак, курс лечения должен длиться 12 недель подряд. За весь этот период на препараты уйдет 120 тысяч рублей. Одна ампула с лекарством стоит 6200 рублей. Деньги немаленькие.

В связи со сложившейся ситуацией в официальном аккаунте ЦБЖ в «Инстаграм» появился даже опрос.

- Что делаем, ребята? Гуманно усыпляем кошку? Или пробуем лечить? – спрашивают сотрудники центра.

Без лечения кошка медленно умирает. Но, даже если животное полностью пройдет курс, никто не может дать стопроцентной гарантии, что кошка останется жить.

Подписчики группы уже высказали свое мнение по этому поводу. Большинство считает, что право на жизнь имеет каждый! Одна из подписчиц паблика даже заявила, что организует сбор средств.

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