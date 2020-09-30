«Лидер Дона-2020» Максим Алейников: «Организовать торговлю возможно в один клик»

Победитель губернаторского конкурса «Лидер Дона-2020» Максим Алейников. Фото: личный архив Максима Алейникова

Знакомьтесь: бизнесмен из Ростова-на-Дону 31-летний Максим Алейников. За его плечами серия реализованных IT-проектов. А в этом году он стал еще и победителем губернаторского конкурса «Лидер Дона-2020», предложив достаточно нестандартный подход к организации торговли, - разработать государственное приложение «Предприниматель - онлайн». По задумке ростовчанина, оно должно помочь начинающим и уже опытным бизнесменам вести коммерческую деятельность с помощью своего смартфона.

- Первая значимая функция приложения, которую я намерен реализовать, - это запуск интерактивной карты предпринимателя для размещения нестационарных объектов торговли, - поясняет победитель губернаторского конкурса «Лидер Дона-2020» Максим Алейников. - Необходимо сделать, чтобы прямо на карте отображались все участки, в пределах которых возможно разместить нестационарные объекты для торговли, и дать возможность через приложение получить мгновенное разрешение на их аренду. Считаю, что в нашу цифровую эру необходимо пересмотреть сам принцип предпринимательства.

По мнению IT-специалиста, вполне реально все неописуемо долгие процедуры не только «проходить» с помощью нажатия кнопок, но и наладить сотрудничество с банками, налоговой и другими государственными службами. Ростовская область должна и может стать пилотным регионом для предварительной проверки работы этого нового цифрового решения, а полученным опытом впоследствии поделится с другими регионами России, расширив до масштабов страны. А почему бы и нет?

- Фактически это должно выглядеть следующим образом: человек, который, к примеру, хочет разместить точку для продаж на Пушкинской, заходит в приложение и проверяет статус участка на возможность его арендовать, - поясняет Максим Алейников.

Если возможность аренды земельного участка открыта, то прямо через приложение возможно оформить разрешение на установку нестационарного объекта торговли. Никаких хождений по кабинетам и продолжительных согласований.

- Одновременно приложение решит и другую задачу - несанкционированное размещение торговых павильонов и ларьков, ведь все сразу будет видно прямо на карте, - отмечает «Лидер Дона-2020», добавляя, что реализация проекта не займет много времени, учитывая современные возможности информационных технологий.

Дорога к росту профессиональных компетенций

Конкурс «Лидеры Дона-2020» проводился в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»). В нынешнем году он проходил во второй раз, но уже получил статус губернаторского. Всего в конкурсе 15 победителей.

- «Лидеры Дона-2020» станут участниками региональной программы наставничества, смогут продолжить свое обучение в рамках курса mini-MBA, - рассказала Яна Куринова, директор Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства - оператора центров «Мой бизнес» в Ростовской области. - Им будет предоставлен пакет бесплатных консультаций по юридическим и налоговым вопросам, а также возможность воспользоваться льготным займом нашего агентства со ставкой 0,1%. Кроме того, победители получат право на вхождение в состав координационных и совещательных органов при правительстве Ростовской области.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства". Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru