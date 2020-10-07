«Лидер Дона - 2020» Евгений Гобузов: У бизнеса должно быть узнаваемое лицо

Фото: Личный архив Евгения Гобузова

Знакомьтесь: Евгений Гобузов, предприниматель из Аксайского района. Выпускник философского факультета ЮФУ продолжил учиться в МГУ, а потом вернулся на малую родину для выполнения своей миссии. В свои 25 лет Евгений имеет за плечами ряд реализованных социальных проектов и собственный бизнес (брендинговая лаборатория «Смородина»).

«МИССИЯ «СМОРОДИНЫ» - НАПОЛНИТЬ МИР РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА СМЫСЛОМ»

- Когда я вышел из университета, подумал: куда идти работать с дипломом философа? Либо преподавать философию, либо решать управленческие задачи, - рассказывает Евгений. - Я устроился в рекламную компанию помощником директора. Через некоторое время я понял, что реклама в нашей стране неэффективна, потому что работает слишком поверхностно. А большинство компаний, даже крупных, не используют инструменты, разработанные современными философами, социологами и психологами. Сама проблема российского бизнеса лежит на уровне смыслов, а смыслы должны закладываться на уровне брендинга. Сегодня в России под брендингом понимается дизайн, иногда название.

Наша компания имеет принципиально другой подход. Бренд - это миф. Бренд - это то, какие эмоции возникают при упоминании компании, какие ассоциации всплывают, какие смыслы считываются. Бренд любой компании, которая уже давно на рынке, складывается сам по себе. И складывается непредсказуемо. Наша инновация заключается в том, что мы разработали алгоритм создания бренда под нужды нашего клиента, превратив хаос в упорядоченный процесс. Тем самым мы даем бизнесу инструмент решения задач, а не просто красивую картинку. Бренд может решать довольно широкий спектр бизнес-задач.

«Лидер Дона - 2020» считает, что победа в губернаторском конкурсе даст новый импульс развитию самой лаборатории, ведь «лицо» нужно не только частным компаниям, но и государственным предприятиям, муниципальным образованиям и конкретным общественным проектам. И предпринимателю есть что предложить.

Так, например, сейчас «Смородина» сделала проект для пожарного надзора Аксайского района, где была выдвинута концепция первой пожарной станции-блогера.

- Рассказывать молодежи о пожарной безопасности лучше на ее языке. Теперь о деятельности пожарных можно узнать информацию на понятном языке и даже выиграть экскурсию в настоящую пожарную часть. За этим проектом вы можете следить в Инстаграме @blog_pozarnikoff, - говорит Евгений.

КСТАТИ

Конкурс «Лидеры Дона - 2020» проводился в Ростовской области в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» (нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») на площадках центров «Мой бизнес» и «Точки кипения». Конкурсанты прошли жесткий отбор: из более чем 7 500 участников онлайн-марафона всего 200 прошли в полуфиналы, где им пришлось соревноваться в управленческих играх. Судейский совет конкурса определил 15 победителей.

- Участие в конкурсе - дополнительная возможность заявить о себе, оценить свои навыки, умение решать те или иные вопросы, создать задел развития. И приятно, что наша молодежь энергично воспользовалась этой возможностью, - считает губернатор Ростовской области Василий Голубев. - Мы рассматриваем нынешнее поколение лидеров как мощный стратегический ресурс дальнейшего развития нашего региона, каждого муниципалитета. Для достижения целей национальных проектов и стратегии развития Ростовской области нужны образованные, творческие, инициативные люди.

Материал подготовлен в рамках регионального проекта "Популяризация предпринимательства". Официальный портал поддержки предпринимателей Ростовской области - www.mbrostov.ru