Медицинский центр «Ревиталь»: как мечту о долгой и счастливой жизни сделать реальностью

Фото: МЦ "Ревиталь"

Медицинский центр «Ревиталь» — это многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает комплексные высокопрофессиональные услуги, формирующие здоровье и красоту человека. В своей работе персонал медицинского центра применяет различные методы, начиная с физиотерапевтических и эстетических, а заканчивая современными хирургическими операциями.

Фото: МЦ "Ревиталь"

В основе концепции медицинского центра:

- забота о здоровье и красоте человека;

- индивидуальный и комплексный подход к выбору методов лечения;

- применение передовых методик и направлений, разработанных ведущими специалистами мира

Эта концепция помогает пациентам сохранить свой «капитал молодости» для долгой и счастливой жизни.

В перечне услуг медицинского центра пластическая хирургия, офтальмология, гинекология, эндовидеохирургия, оториноларингология, глазное протезирование, все виды УЗИ, ЭЭГ, РЭГ, ХОЛТЕР-ЭКГ, предварительные и периодические профосмотры, все виды медицинских справок, услуги дневного и круглосуточного стационара.

Новое направление в центре: ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ - путь к активному долголетию, позволяющий избавиться как от избыточного веса, так и от проблем со здоровьем.

Все имеющееся оборудование имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Возможно оказание услуг по ОМС.

Фото: МЦ "Ревиталь"

Лечение пациентов производится под контролем врачей высшей категории. Решение о назначении процедур принимает ведущий специалист (после проведения всех диагностических исследований и сбора анамнеза).

Преимущества клиники:

- Самое большое количество услуг в Ростове-на-Дону.

- Безболезненное лечение с помощью современного оборудования.

- Высококвалифицированные врачи.

- Безупречная система качества оказания медицинских услуг, которая находится на личном контроле главного врача.

- Информационное сопровождение с подробным планом лечения.

- Отсутствие очередей.

- Обеспечение современным медицинским оборудованием для экстренного лечения.

- Наличие современных кабинетов (процедурных, физиотерапевтических, косметологических, лазерных и прочих).

- Наличие 3х операционных, оснащенных современным оборудованием. Лечение под постоянным контролем медперсонала.

- Результативное решение самых разных организационных вопросов.

- Медицинская помощь иностранным гражданам.

- Прозрачная ценовая политика.

- Удобный график работы.

Цифры

5 минут на регистрацию пациента

20 минут на первичную консультацию

60 минут на первичную консультацию узкого специалиста

Команда

В команде медицинского центра «Ревиталь» свыше 40 специалистов (врачей высшей категории, к.м.н., д.м.н). Среди них офтальмохирурги, оториноларингологии, пластические хирурги, гинекологи, гинекологи-эндокринологи, абдоминальные хирурги, травматологи-ортопеды, онкологи-маммологи, неврологи, кардиологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи, проктологи, флеболог, подолог и многие другие.

Медицинский центр периодически проводит различные акции для своих пациентов. Это скидки на комплексное обследование, различные абонементы на посещение врачей, подарки в день рождения, скидки пенсионерам на консультации специалистов и анализы по пятницам.

Адреса и контакты:

г. Ростов на Дону, пер. Оренбургский, 31 тел. +7 (863) 231-21-21

График работы: пн-сб с 8:00 до 19:00

Официальный сайт http://revitaldon.ru/

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https://vk.com/revitalrnd