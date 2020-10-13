Медицинский центр «Ревиталь»: как мечту о долгой и счастливой жизни сделать реальностью

Фото: МЦ "Ревиталь"
Медицинский центр «Ревиталь» — это многопрофильное медицинское учреждение, которое оказывает комплексные высокопрофессиональные услуги, формирующие здоровье и красоту человека. В своей работе персонал медицинского центра применяет различные методы, начиная с физиотерапевтических и эстетических, а заканчивая современными хирургическими операциями.
Фото: МЦ "Ревиталь"
В основе концепции медицинского центра:
- забота о здоровье и красоте человека;
- индивидуальный и комплексный подход к выбору методов лечения;
- применение передовых методик и направлений, разработанных ведущими специалистами мира
Эта концепция помогает пациентам сохранить свой «капитал молодости» для долгой и счастливой жизни.
В перечне услуг медицинского центра пластическая хирургия, офтальмология, гинекология, эндовидеохирургия, оториноларингология, глазное протезирование, все виды УЗИ, ЭЭГ, РЭГ, ХОЛТЕР-ЭКГ, предварительные и периодические профосмотры, все виды медицинских справок, услуги дневного и круглосуточного стационара.
Новое направление в центре: ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ - путь к активному долголетию, позволяющий избавиться как от избыточного веса, так и от проблем со здоровьем.
Все имеющееся оборудование имеет регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Возможно оказание услуг по ОМС.
Фото: МЦ "Ревиталь"
Лечение пациентов производится под контролем врачей высшей категории. Решение о назначении процедур принимает ведущий специалист (после проведения всех диагностических исследований и сбора анамнеза).
Преимущества клиники:
- Самое большое количество услуг в Ростове-на-Дону.
- Безболезненное лечение с помощью современного оборудования.
- Высококвалифицированные врачи.
- Безупречная система качества оказания медицинских услуг, которая находится на личном контроле главного врача.
- Информационное сопровождение с подробным планом лечения.
- Отсутствие очередей.
- Обеспечение современным медицинским оборудованием для экстренного лечения.
- Наличие современных кабинетов (процедурных, физиотерапевтических, косметологических, лазерных и прочих).
- Наличие 3х операционных, оснащенных современным оборудованием. Лечение под постоянным контролем медперсонала.
- Результативное решение самых разных организационных вопросов.
- Медицинская помощь иностранным гражданам.
- Прозрачная ценовая политика.
- Удобный график работы.
Цифры
5 минут на регистрацию пациента
20 минут на первичную консультацию
60 минут на первичную консультацию узкого специалиста
Команда
В команде медицинского центра «Ревиталь» свыше 40 специалистов (врачей высшей категории, к.м.н., д.м.н). Среди них офтальмохирурги, оториноларингологии, пластические хирурги, гинекологи, гинекологи-эндокринологи, абдоминальные хирурги, травматологи-ортопеды, онкологи-маммологи, неврологи, кардиологи, дерматовенерологи, косметологи, трихологи, проктологи, флеболог, подолог и многие другие.
Медицинский центр периодически проводит различные акции для своих пациентов. Это скидки на комплексное обследование, различные абонементы на посещение врачей, подарки в день рождения, скидки пенсионерам на консультации специалистов и анализы по пятницам.
Адреса и контакты:
г. Ростов на Дону, пер. Оренбургский, 31 тел. +7 (863) 231-21-21
График работы: пн-сб с 8:00 до 19:00
Официальный сайт http://revitaldon.ru/
Страницы в социальных сетях https://www.instagram.com/revital_don/
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