Четыре самолета не смогли приземлиться в ростовском Платове из-за сильного ветра

Порывы ветра могут достигать 16 — 21 метра в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ростовском аэропорту 30 сентября не смогли приземлиться четыре самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Платова.

Три самолета летели в Ростов из Москвы, один — из Санкт-Петербурга. Один из московских рейсов ушел на аэродром в Ставрополе. Остальные три самолета отправились в аэропорт Краснодара.

— Основная причина — неблагоприятные погодные условия, а именно, сильный ветер, — прокомментировали в аэропорту.

Напомним, 30 сентября в Ростовскую область пришел ураганный ветер и осадки. По данным донского ГУ МЧС, порывы ветра могут достигать 16 — 21 метра в секунду, а местами — и до 24 метров в секунду. Сильный ветер валит деревья и конструкции.

Синоптики предупреждают, что погода продолжит ухудшаться. В регионе прогнозируют дожди с грозой. Температура — 11 — 16 градусов.