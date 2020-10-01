Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2020: график и очередность подключения

Отопительный сезон уже стартовал в Кашарском районе области. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Когда в Ростове-на-Дону включат отопление 2020: публикуем все, что известно на данный момент. «Комсомольская правда-Ростов» выяснила, при каких условиях и в какой очередности город будут подключать к теплу.

Согласно нормам, отопление включают при условии, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха остается ниже восьми градусов.

Отопительный сезон уже стартовал в Ростовской области, однако пока только в Кашарском районе. Отопление включили в социальных учреждениях: 22 детских садах и 18 школах.

Согласно нормам, отопление включают при условии, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха остается ниже восьми градусов.

Когда тепло появится в ростовских домах, пока неизвестно. Однако уже понятно, что произойдет это не в ближайшие дни.

Чтобы включили отопление, коммунальщики должны получить паспорт готовности. Документ выдадут, когда завершатся все подготовительные работы. Это опрессовка, промывка и ревизия систем отопления многоэтажек с центральным отоплением. Постановление о старте отопительного сезона подписывает глава администрации города.

Процесс подключения дома к теплу — тоже процесс не быстрый. Заполнение системы может продлиться в течение трех дней. Точный срок зависит от того, на каком расстоянии от теплоисточника находится помещение. Кроме того, в некоторых случаях из батареи нужно вручную спустить воду, чтобы из труб вышел пар.

В исключительных случаях тепло может появиться и раньше. Если речь идет о соцобъекте, заявку на подключение подает руководитель учреждения. В случае с многоквартирным домом, такой вопрос решается на общем собрании жильцов. Они подают заявление в управляющую компанию, те в свою очередь — в ресурсоснабжающую организацию. По такой же схеме можно не только раньше начать отопительный сезон, но и отложить его. Например, если жильцам жарко с горячими батареями.

Если с отоплением возникли трудности, можно сообщить об этом по «горячей линии». Телефон круглосуточной диспетчерской донского министерства ЖКХ: (863) 240-13-79.