«Навсегда останусь болельщиком клуба»: Элдор Шомуродов покинул «Ростов»

Шомуродов поблагодарил руководство клуба и его болельщиков. Фото: пресс-служба «Ростов».

Нападающий Элдор Шомуродов покинул футбольных клуб «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе «желто-синих».

Шомуродов присоединился к итальянскому клубу «Дженоа». По предварительным данным, трансфер обошелся в 9 миллионов евро. Кроме того, «желто-синие» получат 15% от последующей продажи игрока.

«Ростов» посвятил Элдору трогательное видео. Руководство клуба и другие игроки тепло попрощались с нападающим. Не смог сдержать эмоций и сам футболист, который провел в команде почти три года. Шомуродов поблагодарил руководство клуба и болельщиков.

— Дорогие болельщики «Ростова»! Хочу выразить вам слова благодарности за вашу поддержку. Очень благодарен руководствую клуба и тренерскому штабу. Эти люди поверили в меня. Настало время двигаться дальше. Это не значит, что я забуду клуб, я навсегда останусь болельщиком «Ростова», — признался Элдор Шомуродов.

Шомуродов присоединился к итальянскому клубу «Дженоа». Фото: пресс-служба ФК «Ростов».

Элдор Шомуродов родился в Узбекистане. Он начал карьеру в 2014 году в местном клубе «Машал». С 2015 по 2017 годы нападающий играл за другую узбекскую команду «Бунедкор». К «Ростову» Элдор присоединился летом 2017 года. За все время он провел за «желто-синих» 91 матч и забил 18 мячей. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром страны, забив 11 важных голов.