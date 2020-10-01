Это просто катастрофа: на Дону пожар из-за пыльной бури оставил без крыши над головой многодетную семью

От дома осталась лишь гора кирпичей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Настоящая пыльная буря, которая случилась накануне в Ростовской области, принесла с собой большую беду семье из Константиновска.

В балке начался пожар, а сильный ветер в считанные минуты перекинул пламя на подворье многодетных родителей. За полчаса от дома, летней кухни и других строений не осталось и следа.

ЭТО ПРОСТО КАТАСТРОФА

70-летняя Нина Яковлевна Соболева, мать 36-летней Анастасии Комаровой, в момент пожара была дома.

- Я живу с дочкой, зятем и внуками. В тот день молодые были на работе, дети – в садике и в школе. Я навела везде порядок. Приготовила. Ко мне пришла сестра, мы сели обедать. Вдруг видим – дым коромыслом, - едва сдерживая слезы, рассказывает пенсионерка.

Женщины кинулись во двор – а там уже все в огне. Пылал орех, баня, забор, летняя кухня. Огонь все ближе подбирался к дому.

Первым делом Нина Яковлевна бросилась спасать собаку.

- Цепочка на ошейнике была горяченная, еле отстегнула. А Дик испуган. Меня не слушает. Я говорю ему: «Мальчик мой, ты понимаешь, мы сейчас погибнем». После этих слов Дик убежал со двора, - вспоминает Нина Яковлевна.

Потом настал черед кошки. Ее нашли на веранде. И только после того, как питомцы были в безопасности, женщина подумала об имуществе.

Но было уже поздно. Сбережения – сто тысяч рублей – сгорели. Нина успела прихватить лишь папку с документами дочери, зятя и внука.

- А мой паспорт так и пропал. А как же жалко сапоги… Новые… Зимние… За пять тысяч покупала. Хотела зимой в них к сыну в Екатеринбург поехать, - продолжает женщина.

Ровно за полчаса огонь забрал все, что люди тяжелым трудом наживали годами.

Анастасия совсем недавно купила старшему сыну в комнату мебель. Фото: и з архива семьи

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ

О самом доме погорелица старается не говорить. Слишком больно… Слишком много сил и любви было вложено в него.

- Моя дочь очень хозяйственная. Только сделала ремонт. Купила старшему внуку мебель. У меня была кровать новая с ортопедическим матрацем. Канализацию недавно заменили. А еще Настя только- только купила мальчишкам одежду на зиму, - рассказывает Нина Яковлевна.

Семье сейчас трудно оценить ущерб от пожара. Но уже ясно, что речь идет о нескольких миллионах рублей.

Супруги и один из сыновей живут на даче у родственницы. Фото: из архива семьи

В ЗИМУ ОСТАЛИСЬ БЕЗ НИЧЕГО

А сейчас из всего имущества у погрельцев – одежда, которая была на них в момент пожара и мобильные телефоны.

В борьбе с огнем Нина Яковлевна получила ожоги в груди. Ее госпитализировали в местную больницу. Но женщина этому даже рада – есть кровать, кормят.

А вот внуки и зять ютятся кто где придется. Старший, 16-летний Ваня – у одноклассника. Настя, ее 42-летний муж Игорь и шестилетний сынишка Костя – у родственников.

Средний – девятилетний Миша – у друга.

- Костя мне сейчас звонит и говорит, что рад, что в садик идет, там покормят, а у меня сердце кровью обливается, - плачет Нина Яковлевна.

НЕ УСТАЮТ ГОВОРИТЬ СПАСИБО

Семья столкнулась с большой бедой. Но и с не меньшей человеческой добротой тоже. Сейчас в местную школу со всего города несут мешки с одеждой, постельное белье, канцтовары. Люди перечисляют деньги погорельцам. А те, кто не имеет возможности помочь материально, делают репосты в социальных сетях.

О беде многодетной семья знают уже и в других регионах.

- Мне звонила незнакомая женщина из Анапы. Ей 97 лет. Сказала, что перевела 1000 рублей. Я не ожидала, что люди так откликнутся на нашу беду. Нет слов, чтобы выразить всем им благодарность, - говорит Нина Яковлевна.

В ОПАСНОСТИ БЫЛ ВЕСЬ КРАЙ

В тот день сгоревших домов могло бы быть больше. С такой силой бушевала пыльная буря и огонь, что жители переулка Речной в Константиновске считают, что еще относительно легко отделались.

На борьбу с огнем, кстати, вышла вся улица. И стар и мал поливали пылающую балку из шлангов и ведер. А потом мужчины ночь напролет дежурили на случай, если пожар вспыхнет вновь. К счастью, обошлось.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, 30 сентября в регионе было зафиксировано 128 пожаров. Сложная обстановка была в Цимлянском районе. Там пылал лес. Кроме того, горела трава в Каменском, Родионово-Несветайском, Шолоховском, Чертковском, Тацинском и других районах Дона.

Если вы хотите помочь семье, то перевести средства можете по номеру телефона: 8951 526 40 15

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