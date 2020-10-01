Из-за пожаров перекрыли идущую в Волгоградскую область трассу вдоль Дона

Вдоль трассы горит лес. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области перекрыли трассу А-260, идущую в Волгоградский регион. Возле дороги «Шахты-Цимлянск-Суровикино» загорелся лес.

Огонь охватил растительность вдоль проезжей части от 135-го до 142-го километра. На месте работают два экипажа дорожно-патрульной службы. Из-за скопления спецтехники ездить по трассе опасно. Кроме того, движение осложняет и плохая видимость из-за густого тумана.

— Данный участок автодороги закрыт для проезда. Инспекторы осуществляют отвод транспорта, — прокомментировали в отделе пропаганды донского УГИБДД.

На месте работают два экипажа ДПС. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В госавтоинспекции посоветовали объехать участок через станицы Лозновская и Камышевская, а также хутор Лозной.

Это не единственная трасса, которую перекрыли из-за пожаров. Так, в Белокалитвинском районе загорелась сухая растительность между хуторами Поцелуев и Бородинов. Сотрудники ДПС разворачивают водителей, подъезжающих к этому участку.

Еще один пожар вспыхнул между хуторами Поцелуев и Бородинов. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Еще один пожар вспыхнул в Азовском районе. Растительность у дороги загорелась вдоль дороги «Ростов - Рогожкино» в районе поселка Беловодье. В настоящее время здесь также работает экипаж ДПС.