Институт эстетической медицины Sky Clinic: Ваша красота в надежных руках!

Фото: Sky Clinic

Sky Clinic — это современный медицинский центр лазерной косметологии. Центр начал свою работу в апреле 2019 года. И уже успел покорить своих пациентов высоким качеством услуг. В Sky Clinic установлено самое современное лицензированное оборудование, а специалисты с высшим медицинским образованием готовы ответить на любые вопросы. Девиз клиники Sky Clinic: «Ваша красота – наша страсть!».

В медицинском центре доступны самые разные услуги, в том числе, аппаратная, инъекционная и эстетическая косметология, лазерная гинекология и интимный филлинг, лазерная эпиляция, удаление новообразований, чек-ап женского и мужского здоровья, ультразвуковая диагностика и лабораторные исследования. Прием ведут флеболог, гинеколог, эндокринолог и другие специалисты.

Доступна в центре такая услуга, как SMAS лифтинг, которая позволяет без операций восстанавливать молодость кожи лица. Также в Sky Clinic установлен фракционный лазер, который позволяет проводить омоложение глубинных слоев кожи. В центре используются косметические лазеры последнего поколения.

Фото: Sky Clinic

Преимущества центра Sky Clinic

- Высокий профессионализм врачей и специалистов клиники. Врачи Sky Clinic прошли обучение и имеют все необходимые сертификаты для работы на современном лазерном оборудовании

- Обслуживание по самым высоким стандартам. Повышенный уровень комфорта, консультации и лечение в уютном интерьере, охраняемая территория, приятная доброжелательная атмосфера.

- Мощная техническая база. Sky Clinic оснащена современным лечебным и диагностическим оборудованием от лучших производителей.

- Для проведения процедур в клинике используются только сертифицированные препараты и профессиональная косметика от лучших мировых производителей.

- Удобное место расположения.

Команда медицинского центра

В клинике ведут прием врачи-косметологи, акушер-гинекологи, эндокринолог-диетолог, хирург, флеболог и другие специалисты.

Фото: Sky Clinic

Институт эстетической медицины Sky Clinic

г. Ростов на Дону, пр-т Космонавтов д.2, 15 этаж, 863 320 05 02

г. Ростов на Дону, пр-т Космонавтов, 31Б, 8928 270 00 45

График работы: пн-вс с 9:00 до 20:00

Сайт https://sky-clinic.ru

Соц.сети

https://vk.com/skyclinic

https://ok.ru/group/55566204469334