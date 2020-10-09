Институт эстетической медицины Sky Clinic: Ваша красота в надежных руках!

Фото: Sky Clinic
Sky Clinic — это современный медицинский центр лазерной косметологии. Центр начал свою работу в апреле 2019 года. И уже успел покорить своих пациентов высоким качеством услуг. В Sky Clinic установлено самое современное лицензированное оборудование, а специалисты с высшим медицинским образованием готовы ответить на любые вопросы. Девиз клиники Sky Clinic: «Ваша красота – наша страсть!».
В медицинском центре доступны самые разные услуги, в том числе, аппаратная, инъекционная и эстетическая косметология, лазерная гинекология и интимный филлинг, лазерная эпиляция, удаление новообразований, чек-ап женского и мужского здоровья, ультразвуковая диагностика и лабораторные исследования. Прием ведут флеболог, гинеколог, эндокринолог и другие специалисты.
Доступна в центре такая услуга, как SMAS лифтинг, которая позволяет без операций восстанавливать молодость кожи лица. Также в Sky Clinic установлен фракционный лазер, который позволяет проводить омоложение глубинных слоев кожи. В центре используются косметические лазеры последнего поколения.
Фото: Sky Clinic
Преимущества центра Sky Clinic
- Высокий профессионализм врачей и специалистов клиники. Врачи Sky Clinic прошли обучение и имеют все необходимые сертификаты для работы на современном лазерном оборудовании
- Обслуживание по самым высоким стандартам. Повышенный уровень комфорта, консультации и лечение в уютном интерьере, охраняемая территория, приятная доброжелательная атмосфера.
- Мощная техническая база. Sky Clinic оснащена современным лечебным и диагностическим оборудованием от лучших производителей.
- Для проведения процедур в клинике используются только сертифицированные препараты и профессиональная косметика от лучших мировых производителей.
- Удобное место расположения.
Команда медицинского центра
В клинике ведут прием врачи-косметологи, акушер-гинекологи, эндокринолог-диетолог, хирург, флеболог и другие специалисты.
Фото: Sky Clinic
Институт эстетической медицины Sky Clinic
г. Ростов на Дону, пр-т Космонавтов д.2, 15 этаж, 863 320 05 02
г. Ростов на Дону, пр-т Космонавтов, 31Б, 8928 270 00 45
График работы: пн-вс с 9:00 до 20:00
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