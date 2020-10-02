Осенняя волна коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: какие ограничения могут грозить жителям

Ухудшение ситуации грозит возвращением к ограничениям. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенняя волна коронавируса в Ростове-на-Дону 2020: что ждать ростовчанам. На Дону число заболевших коронавирусом за сутки уже побило рекорд — 209 человек. Ухудшение ситуации грозит возвращением к ограничениям. Власти обсудили возможные меры на заседании штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Главный санврач Ростовской области Евгений Ковалев рекомендовал иначе организовать осенние каникулы. По его мнению, все школы должны завершить четверть в один день. Ковалев предложил продлить каникулы до двух недель — инкубационный период коронавируса. Могут отменить и пришкольные лагеря.

— Нужно рассмотреть вопрос о нецелесообразности организации школьных оздоровительных лагерей. Потому что мы вроде объявляем каникулы, чтобы разорвать механизм передачи. При этом тут же предлагаем детям ходить в лагеря. Нам нужно внимательно все взвесить в ближайшие две недели, — прокомментировал Евгений Ковалев.

Говоря об ограничениях, замгубернатора Сергей Бондарев отметил, что в отдельных городах и районах «нужно принимать какие-то решения». Он считает, что сотрудников старше 65 лет нужно перевести на удаленный режим работы. Бондарев также напомнил, какие меры поддержки нужно обеспечить пожилым людям на самоизоляции.

— В супремаркетах есть возможность организовать подвоз продуктов и медикаментов, чтобы люди старшего поколения и с хроническими заболеваниями поменьше выходили из дома. Мы с главами муниципалитетов будем организовывать работу волонтеров, — добавил Бондарев.