Парень прикурил от Вечного огня на Театральной площади в Ростове

Большинство ростовчан возмутил поступок. Фото: vk.com/rostovnadonu.

В Ростове-на-Дону парень прикурил от Вечного огня. Видео инцидента разлетелось по социальным сетям.

На кадрах видно, как молодой человек подходит к бронзовой звезде и поджигает от пламени предмет, похожий на сигарету. Хулигана не смутило даже то, что конструкцию окружает вода. Авторы видео утверждают, что действие происходит напротив Стелы «Воинам-освободителям Ростова» на Театральной площади.

Всего за несколько часов видео набрало десятки тысяч просмотров. Пользователи сети оставили сотни комментариев. Большинство ростовчан возмутил такой поступок.

— Даже если он не считает это местом памяти, это аморально. Ясно, как он воспитан. Есть люди, которых улица воспитывала, но они гораздо умнее, — вот только один из наиболее сдержанных комментариев.

Некоторые посчитали, что ситуации придали слишком большое значение. Люди отметили, что не защищают молодого человека. Однако их больше напугало то, сколько ненависти вылилось на парня из-за глупой шутки.

Тем не менее, об инциденте уже узнали правоохранительные органы. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что полиция проверяет эту информацию.

К сожалению, этот случай хулиганства на месте скорби и памяти стал не первым. Так, в мае 2017 года молодежь устроила дискотеку возле памятника «Тачанке». Буквально через полгода после скандала полуголая девушка станцевала «тверк» напротив Памятника-стелы. Еще один сомнительный случай произошел на Змиевской балке. Молодожены устроили романтическую фотосессию там, где во времена Великой Отечественной проходили массовые казни.

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