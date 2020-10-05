«Чувствую, что еще могу что-то дать»: учитель более 50 лет преподает в ростовской гимназии

Некоторые ученики Людмилы Владимировны теперь сами преподают французский язык. Фото: МБОУ «Гимназия № 45».

Для Людмилы Беляевой из Ростова-на-Дону слово учитель не просто слово, для нее оно - целая жизнь. Вот уже полвека Людмила Владимировна преподает в гимназии № 45. И за это время обучила французскому несколько поколений детей. Причем, делает это настолько виртуозно, что некоторые из них теперь уже и сами стали учителями по тому же предмету.

«СПАСИБО МОИМ УЧИТЕЛЯМ!»

Людмила Владимировна рассказала, что еще маленькой девочкой она мечтала о профессии педагога. При том, что в семье учителей никогда не было: мама — врач-терапевт, а папа — военный.

— Я росла в такое время, когда все девочки мечтали стать учителями и врачами, — рассказала Людмила Беляева, — Очень любила немецкий язык, спасибо за это моим учителям. А в 1962-м окончила школу и поступила в институт. Здесь и заинтересовалась французским.

После вуза выпускница полтора года проработала в одной из школ города Батайска, а потом ушла в гимназию № 45 Ростова-на-Дону. И в итоге проработала там большую часть своей жизни.

БОЛЬШЕ ЦЕНЯТ ОЦЕНКИ, ЧЕМ РЕЗУЛЬТАТ

Людмила Владимировна говорит, что сейчас дети — другие: стали меньше читать и больше ценят оценки, чем результат. Но, как и много лет назад, учитель ищет «ключик» к каждому.

— Даже если два класса из одной параллели — нужны разные задания. Каждой группе нужен свой подход. Да и вообще, у каждого ребенка свой особенный характер. С кем-то — лучше по строже, а с кем-то — помягче, — говорит педагог.

Интересно, что такой индивидуальный подход к каждому приносит результат. Выпускники Людмилы Беляевой часто поступают на факультет иностранных языков, а кто-то сейчас уже и сам преподает французский. Кстати, двое бывших учеников Людмилы Владимировны вернулись в родную гимназию и теперь стали ее коллегами.

И, кстати, несмотря на возраст, Людмила Беляева активнее, чем многие молодые. Она часто ходит в театры и на концерты, старается посещать все выставки. Но, главное, пока не собирается бросать любимое дело.

— Я чувствую, что еще могу что-то дать людям. Да и не представляю жизни без своих учеников, вне своего коллектива, — улыбается учитель.