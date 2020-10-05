«Патриотизм за деньги не воспитаешь!»: Ростовчанка попросила сделать бесплатным вход в музей «Самбекские высоты»

Партизанская деревня - одна из экспозиций музейного комплекса. Фото: правительство Ростовской области

В сети опубликовали петицию, посвященную музейно-мемориальному комплексу «Самбекские высоты». Автор обращения, Ольга Заболуева, негодует против того, что вход к мемориалу стал платным.

- Сегодня ваша помощь нужна нам, тем, кто чтит подвиг советского народа, победившего фашизм, и возмущен введением платы за посещение священного места - Народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны Самбекские высоты, - пишет она.

Автор петиции считает, что вход в музейный комплекс, который строился, в том числе, и на народные деньги, должен быть бесплатным для всех.

- Патриотизм за деньги не воспитаешь. Музей может зарабатывать на экскурсионном обслуживании, фотосессиях брачующихся, сувенирах, дополнительных занятиях в лаборатории виртуальной реальности и многом другом, но не на посещении комплекса россиянами, -отмечает автор петиции.

К слову, в настоящее время цены на посещения музея — чисто символические. Так, вход для школьников составляет 50 рублей, для военнослужащих–срочников - 25 рублей, для взрослых – 200 рублей. А экскурсионное обслуживание – от 800 до 1000 рублей. Цена зависит от возраста посетителей.

Как рассказали в музее, бесплатное посещение территории комплекса в выходные дни привело к плохо контролируемому потоку посетителей и вандализму. Некоторые посетители ходили по газонам, вытаптывая декоративные растения и купались в каскадном фонтане. Более того, при неконтролируемом потоке усложняется процесс содержания территории комплекса, появляется необходимость в увеличении количества обслуживающего персонала, особенно в выходные дни.

Известно, что в перспективе планируется создать общественный совет для обсуждения вопросов его посещения. К работе хотят привлечь членов Совета ветеранов, общественных организаций, поисковых объединений и музейных работников.

ЦИФРА В ТЕМУ

Более 45 тысяч человек*. Именно столько посетили народный военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» с момента его открытия. Он торжественно открыл свои двери в конце лета. Комплекс пользуется популярностью среди семей с маленькими детьми. Только за месяц музей посетили 2,5 тысяч детей дошкольного возраста. А школьникам полюбилась интерактивная площадка «Прорыв» с военной техникой и фортификационными сооружениями. Ее посетили уже более 14 тысяч детей школьного возраста.

* По официальным данным Правительства Ростовской области.

ОФИЦИАЛЬНО

Бесплатный проход к мемориалу не запрещен

- Для того, чтобы музей принимал посетителей каждый день, из бюджета области выделяется 65 миллионов рублей ежегодно, - рассказали в правительстве региона. - С 1 октября вход на территорию музейного комплекса является платным. Однако каждый посетитель может выбрать услуги, предлагаемые сотрудниками учреждения, исходя из своих финансовых возможностей. Несмотря на то, что посещение комплекса стало платным, не запрещается бесплатный проход к мемориалу, фотографирование, самостоятельное знакомство с экспонатами на интерактивной площадке «Прорыв».