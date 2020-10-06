Старушка победила коллекторов: За настойчивые звонки удалось отсудить 150 тысяч рублей

Пожилой ростовчанке пришлось изрядно понервничать из-за коллекторских звонков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пенсионерке из Ростова-на-Дону удалось сделать то, о чем мечтают многие, имеющие долги перед банками. Старушка победила коллекторов! Целый месяц Марии Ивановне (имя изменено – прим. автора) едва ли не круглосуточно поступали звонки от них. «Вышибалы» почему-то требовали от пенсионерки позвать какого-то мужчину, у которого, якобы, есть крупный долг.

Как рассказала 80-летняя ветеран, с человеком, чье имя называли коллекторы, она никогда и знакома-то не была. А как номер телефона ростовчанки оказался у агентства, остается только догадываться.

По словам женщины, она много раз пыталась объяснить настойчивым собеседникам тот факт, что не знакома с нужным им человеком. И буквально умоляла отстать от нее.

ПРИШЛОСЬ ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ

Однако те не слышали просьб бабушки и продолжали звонить, причем очень и очень настойчиво. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды - Ростов» потерпевшая, каждый раз звонки поступали с разных мобильных номеров. Однажды Мария Ивановна так разнервничалась, что ей стало плохо с сердцем и пришлось вызывать скорую помощь. Это переполнило чашу терпения, и женщина рассказала о том, как ее терроризируют коллекторы, своему зятю. А тот, в свою очередь, прямиком направился в службу судебных приставов и рассказал обо всем им. Те внимательно отнеслись к ситуации и помогли наказать настойчивых коллекторов.

Для начала, приставы отправили запрос мобильному оператору пенсионерки и получили развернутую детализацию звонков. Выяснилось, что бабушке звонили больше 60-ти (!) раз с сорока разных номеров.

В пресс-службе Управления Федеральной службе судебных приставов по Ростовской области пояснили, что специалисты выяснили, сотрудники какого агентства звонили. А нарушение законодательства было явно на лицо. Дело в том, что по закону коллекторы не могут звонить больше восьми раз в месяц.

ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ

В итоге приставы составили административный протокол и отправили материалы дела в арбитражный суд.

- Суд принял решение взыскать с коллекторского агентства штраф в размере 150 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Надо сказать, что настойчивые «вышибалы» еще легко отделались: максимальный штраф за такое правонарушение – полмиллиона рублей. Источник в суде сообщил корреспонденту «КП-Ростов», что агентство уже оплатило штраф. А сумма пойдет в казну государства .

К слову, если коллекторы одолевают вас настойчивыми звонками, то смело обращайтесь с жалобой к судебным приставам. Только помните, чтобы доказать «телефонную атаку», необходимо хотя бы взять трубку и сказать : «Алло». Тогда звонок отобразиться в детализации. А еще лучше – поговорить с агентством и записать разговор. Тогда этот диалог можно приобщить к материалам дела. И помните, коллекторы не имеют права звонить больше одного раза в сутки, больше двух раз в неделю и больше восьми раз в месяц.