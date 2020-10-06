"Ищу любительницу шансона и борщей": Ростовчанин отправился искать даму сердца на ТВ

40-летний Игорь пришел на телевидение, чтобы найти любовь. Фото: скриншот с сайта "Первого канала"

Житель Ростова-на-Дону, 40-летний менеджер по продаже сантехники, остался один с двумя детьми после того, как жена ушла к молодому любовнику. Чтобы найти супругу и мать детям, Игорь оправился на ТВ-шоу «Давай поженимся».

Перед тем, как начать знакомство с претендентками, дончанин рассказал о себе. По его словам, в браке без любви он прожил 14 лет. Игорь уверяет, что жена практически не готовила, не уделяла внимание детям, а потом и вовсе сбежала к 20-летнему любовнику.

Детвора же осталась с отцом. В анкете Игорь написал, что ищет любительницу шансона, которая будет варить борщи. Также жених подчеркнул, что внешность имеет для него огромное значение.

- Мне нравится, когда женщина надевает платье. А вот брюки я не приемлю, - честно признался он.

В итоге, за его сердце, по правилам шоу, боролись три дамы. Но, в итоге мужчина, остановил выбор на своей землячке.

31-летняя Надежда из Ростова призналась, что мечтает о семье. Фото: скриншот с сайта "Первого канала"

Надежде 31 год и она работает юристом. А еще несколько раз побеждала в конкурсах красоты. У девушки также было большое разочарование в личной жизни. Она полетела с женихом на отдых в Эмираты, а когда вернулась в Ростов, поняла, что тот женат.

- Его супруга встретила нас в аэропорту. Оказалось, что у них несколько детей. На этом отношения закончились, - поделилась своей историей красавица.

Игорь вышел поддержать Надежду, пока та исполняла песню. Фото: скриншот с сайта "Первого канала"

В качестве сюрприза Надя исполнила песню «Девчонка из Ростова-на-Дону». Тот самый шансон, как любит Игорь. И сердце жениха растаяло. Ростовской невесте он, кстати, тоже пришелся по душе. Надя заявила, что между ними пробежала искра. В результате, между ними сложилась пара.

АЛЛО!

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