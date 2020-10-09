Осенние каникулы, дистанционное обучение и коронавирус в Ростове-на-Дону: говорим на эти темы со специалистами

На самые актуальные вопросы, которые касаются школ, говорим с экспертами. Фото: Мария ЛЕНЦ

Осенние каникулы, дистанционное обучение и коронавирус: говорим на эти темы со специалистами. В пятницу, 9 октября, в пресс-центре «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону состоится конференция, в которой примут участие с участием Роспотребнадзора, специалистов образования, здравоохранения и администрации донской столицы.

Обсудим тему, сколько детей болеют коронавирусом, в каких школах классы отправлены сейчас на самоизоляцию, будет ли объявлена в Ростове единая дата ухода школ на каникулы и как долго они продлятся.

А также узнаем, планируется ли переводить школы Ростова-на-Дону на дистанционное обучение. Есть ли в Ростове школы, которые уйдут на каникулы на две недели. Как себя показывают санитарные меры, действующие в школах. И каков алгоритм действий в случае выявления заболевшего педагога, ученика или членов его семьи.

А еще специалисты ответят на вопросы - как и где лечат детей с коронавирусной инфекцией. Правда ли, что они переносят заболевание легче. И с чем это связано.

В пресс-конференции принимали представители администрации донской столицы, а также руководители городских учебных заведений.

В конференции принимали участие представили ростовской администрации и руководители учебных заведений Фото: Дадаян Давид

12:00. Первой выступила начальник Управление образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова. Она отметила, что тема о школьных каникулах беспокоит очень многих. Все дело в том, что осенний отдых у всех проходит по разному, если говорить старших классах и учебных заведениях. Однако, по словам Виктории Чернышовой, властями региона определена дата выхода на каникулы - это второе ноября.

12:05. Виктория Анатольевна добавила, что ситуация непростая, многие дети болеют коронавирусом. Поэтому до 2 ноября ситуация может меняться, а вместе с ней и график каникул.

12:10. По словам начальника Управление образования Ростова-на-Дону, всего муниципальных образовательных учреждениях города коронавирусом болеют 114 детей. У них подтвержден этот диагноз. В детских садах и дошкольных образовательных учреждениях заразились 18 деток.

Она отметила, что на сегодняшний день из-за массового заражения на дистанционное обучение выведено 42 класса.

начальник Управление образования Ростова-на-Дону Виктория Чернышова. Фото: Дадаян Давид

12:20 Следующей слово взяла начальник отдела за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростову и области Оксана Колесник. Она обратила внимание, что в школах соблюдают все предписанные нормы: детям меряют температуру, в классах установлены очистители воздуха.