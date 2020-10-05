"Ищу маму пятерым детям!": отец-одиночка нашел свою любовь в «Одноклассниках»

После ухода жены мужчина вынужден был один воспитывать пятерых детей Фото: Евгения ГУСЕВА

Мать-одиночка в России - явление привычное. Но вот одинокий отец - редкость. 46-летний Роман Курсиш из Батайска - один из таких. Он на себе ощутил все тяготы и радости воспитания детей без женского участия. Несколько лет назад от мужчины к любовнику ушла жена. Роман пытался стать не только папой, но и мамой для своих сыновей и дочерей - а их у него пятеро! Но в какой-то момент он понял, что детям нужна и женская забота. Тогда и озадачился поисками женщины, которая смогла бы стать не только хорошей супругой, но и любящей матерью.

Казалось бы, задача для токаря со скромной зарплатой и большой семьей непростая. Но Роман добился того, чего хотел. Правда, на пути к семейному счастью он сменил несколько женщин. Искал их на сайтах знакомств, а нашел в «Одноклассниках». Многодетный отец рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Ростов» о том, как ему удалось построить счастливую личную жизнь и крепкую полную семью.

Роман души не чает в своих детках. Фото: из архива семьи

ЖЕНЩИНЕ ЗАХОТЕЛОСЬ СВОБОДЫ

Первый брак принес мужчине много боли, но не меньше и радости. Елена, его первая жена, родила пятерых детей: трех дочерей и двух сыновей. Вначале все было хорошо, но потом женщине захотелось свободы. Она встретила другого и ушла из семьи, оставив детей на попечении мужа. На тот момент самой младшей дочке Насте не было и пяти лет.

- Конечно, я ощутил отсутствие женщины в доме. Как ни старался, но мать своим ребятам заменить не мог. Ведь девочкам требовалось женское воспитание: их надо было много чему учить. Готовить, например. А я к тому же еще и на работе весь день, - рассказал Роман.

Тогда многодетный отец задумался о том, что ему необходимо жениться второй раз.

- Конечно, я мог обойтись просто встречами. Но детям нужна была мать, - рассказывает 46-летний мужчина.

В итоге Роман зарегистрировался на всех сайтах знакомств, но переписки с дамами ни к чему не привели. Помог случай: однажды в «Одноклассниках» он увидел приятную женщину Елену. Завязалась переписка, а уже через месяц они стали жить вместе.

- Она была на год младше меня, - признался Роман. - У нее был сын, который с нами не жил. Елена прививала детям чистоплотность, учила готовить и мальчиков, и девочек. Заменила мать, дав малышам больше, чем родная. В общем, эту функцию она выполняла хорошо, хотя иногда и была грубовата.

Но однажды Лена просто исчезла из жизни многодетного мужчины.

- Сказала, что поедет на заработки, и с тех пор мы ее не видели. Прихватила с собой, кстати, немало имущества, - сетует дончанин.

Ради детей Светлана бросила работу. Фото: из архива семьи

«НЕ ВЕРЮ, ЧТО ВСЕ БАБЫ - ДУРЫ»

Казалось бы, после двух неудачных попыток построить брак можно было бы и смириться с ролью отца-одиночки. Но Роман сдаваться не собирался. Схема знакомства - та же самая: специализированные сайты. Но бурный роман завязался вновь с женщиной из «Одноклассников». Но и тут длились эти отношения недолго: у женщины были свои дети, и она не могла уделять много внимания чужим. В итоге все сошло на нет, а Роман вновь начал поиски той единственной.

- Я не верил, что все бабы - дуры. Есть хорошие, есть плохие. Я продолжал искать. Но для себя понял очень важную вещь: мне нужна женщина без детей! Если будут сводные, то начнется дележка, пойдут конфликты. Я был бы даже не против найти женщину, которая своих не может иметь по состоянию здоровья, - признался Роман.

По опыту зная, что на сайте знакомств искать нечего, вновь полез в «Одноклассники». И снова удача: там он знакомится с 42-летней Светланой. Женщина подходила по всем параметрам: добрая, симпатичная, отзывчивая и без детей.

Роман познакомился с любимой женщиной в "Одноклассниках". Фото: из архива семьи

Переписка быстро перешла во встречи в реальности. А через три месяца пара съехалась.

- Света живет в двухкомнатной квартире вместе с матерью. Я переехал к ним вместе с детьми. Мы с женой - в одной комнате, а свекровь с ребятами - в другой.

К слову, женщина ради семьи даже бросила работу. Она трудилась на заводе, где была литейщицей пластмасс.

- С малыми же надо уроки делать! А Света не может разорваться. Вот и приняли такое решение. Я - токарь. Зарабатываю 40-45 тысяч рублей в месяц. А Света - домохозяйка и самая лучшая мать на свете! - отметил мужчина.

По словам Романа, только сейчас, в зрелом возрасте, он понял, что такое настоящая крепкая семья. И это счастье стоило всех трудностей, через которые он прошел.

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