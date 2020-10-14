ЛДЦ «Здоровье»: профессиональное медицинское обслуживание для жителей Багаевского и Веселовского районов

Фото: ЛДЦ "Здоровье"

ЛДЦ «Здоровье» - это многофункциональный медицинский центр, который оказывает большой спектр медицинских услуг жителям Багаевского и Веселовского районов Ростовской области.

Все, что есть в клинике «Здоровье», в станице Багаевской появилось впервые. В ЛДЦ доступны диагностика и лечение различных заболеваний, можно пройти обязательные медосмотры и сдать необходимые анализы.

Фото: ЛДЦ "Здоровье"

Главный врач ЛДЦ «Здоровье» Дмитрий Демидик:

- Нашей задачей является оздоровление земляков. Центр оказывает услуги, которые, в данный момент, не может предоставить районное здравоохранение. Теперь не обязательно ездить в город, чтобы получить необходимые медицинские услуги. Мы рядом и мы готовы помочь!

В медицинском центре детей и взрослых принимают врачи всех специальностей. Есть собственная лаборатория, процедурный кабинет и дневной стационар. Пациентам доступны такие виды исследований, как ЭКГ, мониторинг ЭКГ по Холтеру, СМАД, электроэнцефалография, ультразвуковая диагностика в полном объеме. Здесь можно сделать все виды анализов, пройти профосмотр, получить медицинские справки. Ожидается, что скоро появятся ФГДС и колоноскопия. Для детей и взрослых работает Соляная пещера.

ЛДЦ «Здоровье» - это:

- современное оборудование,

- квалифицированные специалисты,

- сертифицированные лекарственные препараты,

- индивидуальный подход и внимание персонала.

Демидик Михаил Леонидович - акушер-гинеколог, врач УЗИ. Фото: ЛДЦ "Здоровье"

Команда

В центре «Здоровье» можно получить профессиональные консультации у самых разных специалистов. В команде клиники эндокринолог, терапевты, педиатр, гинеколог, уролог, сосудистый хирург, невролог, аллерголог, кардиолог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, отоларинголог, стоматолог, массажист, дефектолог, психолог, врачи УЗИ и функциональной диагностики.

Специалисты центра имеют различные награды. Заведующий отделением физиотерапии Клинков А. В. награжден медалью «За многолетний труд в здравоохранении им. Бехтерева». Награда вручена по решению Правления МОО «Национальный кабинет общественного контроля».

Для жителей Багаевки и Веселого в центре проводятся дни открытых дверей и тематические акции, действуют различные скидки. Записаться на прием можно по бесплатному телефону 8-900-120-80-88.

Адреса и контакты

Ростовская область, ст-ца Багаевская ул. Семашко 122

Тел. 8 900 120 35 66

Ростовская область, п. Веселый, ул. Октябрьская, 122-а тел. 8 952 574 60 00; 8 952 574 70 00

График работы: пн-пт: 08:00 — 18:00

сб, вс: 08:00 — 18:00

Сайт

https://ldc-z.ru/

Инстаграм https://www.instagram.com/ldc.zdorovie/