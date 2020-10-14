Магомедова Сакинат Курбановна: пластический хирург, заведующая отделением пластической хирургии и косметологии МЦ «Ревиталь»

Пластический хирург Сакинат Магомедова. Фото: МЦ "Ревиталь".

Магомедова Сакинат Курбановна – пластический хирург, заведует отделением пластической хирургии и косметологии в МЦ «Ревиталь» с 2018 года. Ее специализация - пластическая хирургия, липоскульптура, увеличение груди, абдоминопластика. Общий стаж работы по специальности – 8 лет.

Сакинат Курбановна закончила Лечебно-профилактический факультет Ростовского государственного медицинского университета, прошла интернатуру по общей хирургии на базе отделения сердечно-сосудистой хирургии РостГМУ и отделения эндоскопической хирургии ГБСМП, а также ординатуру по пластической хирургии на базе РУДН г. Москва.

ВОПРОСЫ ДОКТОРУ

Почему Вы стали врачом?

Этот вопрос я сама себе часто задаю. В детстве я была очень болезненным ребенком. И больше времени проводила в больнице, чем дома. Боялась врачей ужасно. Но с 6 класса точно знала, что стану врачом и мечтала лечить своих родных. А класса с 10 в голове были мысли только о хирургии. И это притом, что я боялась вида крови. Решила про себя, что людям все равно надо помогать, не смотря на свои страхи. Желание помогать людям и вызов самой себе, видимо, и связали меня с хирургией.

Что для Вас самое сложное и самое приятное в работе?

Самое сложное для меня — это видеть страдания людей и не иметь возможности им помочь. А самое приятное – это быть причастной к выздоровлению своих пациентов. Именно быть причастной, так как выздоровление — это совместная работа врача и пациента.

Фото: МЦ "Ревиталь".

Какими достижениями Вы гордитесь?

Больше всего я горжусь тем, что мне удается наладить доверительные отношения с моими пациентами. А особую страсть испытываю к симультанным операциям. Это такие случаи, когда за одну операцию решается несколько задач, и в этом участвует сразу несколько врачей различных специальностей.

В МЦ «Ревиталь» мы практикуем такую фишку - одномоментно проводим абдоминопластику (пластику живота) и лапароскопическую холецистэктомию (удаление желчного пузыря через микро проколы). Конечно, если есть такие показания. Есть и ряд других операций, которые позволяют пациентам решить сразу несколько проблем за один раз. И все это благодаря моим коллегам — специалистам высшего класса.

Как Вы заботитесь о своем здоровье?

К своему здоровью я стараюсь относиться бережно, иначе могу выйти из строя надолго. Прохожу ежегодные осмотры, когда все в порядке. И, не откладывая, разбираюсь с возникшими неполадками в организме. И скажу еще одну банальную вещь: главная основа здоровья — это качественный, регулярный сон.

Ваши увлечения

Я люблю читать. Самая моя любимая книга – это «Унесенные ветром». Обожаю упертых людей, сильных духом. А еще я очень люблю вышивать бисером картины. Это очень успокаивает и радует глаз.

Ваш идеальный выходной и где Вы любите отдыхать?

Я люблю отдыхать в кругу моих родных и друзей. А уже где и как – это не важно. А самое любимое место отдыха – это в объятиях моей дочки. Она еще очень мала, но мне, кажется, что задатки врача в ней тоже есть. Абсолютно не боится никаких манипуляций, смеётся во время взятия крови из пальца или прививки.

Что Вы посоветуете своим будущим пациентам?

Главное, что нужно сделать, это избавиться от пессимизма. А еще важно есть здоровую пищу, больше быть в движении. И про сон не забывать.

С какими вопросами и проблемами нужно обращаться к специалистам вашего профиля?

Это, безусловно, здоровое желание выглядеть лучше, чем в настоящий момент. Желание предупредить возрастные изменения. Конечно, есть и серьезные заболевания, имеющие специфические симптомы, при которых нужна помощь пластического хирурга.

Как записаться на прием и обратиться за помощью:

По телефону: +7 (863) 231-21-21

На сайте: http://revitaldon.ru/