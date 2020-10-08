«В памяти сотен своих пациентов»: в Ростове скончался травматолог БСМП

Точная причина смерти пока неизвестна. Фото: instagram.com/gbsmp_rnd.

Скончался известный травматолог Городской Больницы скорой медицинской помощи Олег Рыжков. Об этом сообщили в медучреждении.

До БСМП Олег Рыжков работал хирургом в Азовской городской больнице имени Пирогова. В 1987 году стал работать в отделении травматологии БСМП-2, где проработал 33 года. Он участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. Кроме того, Рыжков помогал пострадавшим в Кагальницкой катастрофе 1996 года. Напомним, тогда при столкновении поезда и школьного автобуса покалечились дети.

— Светлым и искренним человеком он навсегда останется в сердцах всех, кто знал его и любил. И в памяти сотен своих пациентов, — говорится в сообщении ГБСМП.

Олег Рыжков скончался на 63 году жизни. По данным источника, он был болен коронавирусом. Точная причина смерти пока неизвестна.

За сутки в Ростовской области коронавирусом заразился еще 261 человек. Число случаев заболевания с начала пандемии достигло 23 818. За все время вылечились от COVID-19 18 917 пациентов, скончались 559 человек.

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