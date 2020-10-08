Чем грозит природе ситуация на Камчатке: свой прогноз дал ростовский ученый

Генпрокуратура РФ обнародовала данные исследования проб воды на Камчатке Фото: Александр БОЙКО

Генпрокуратра РФ сообщила, что пробы воды в прибрежье Камчатки показали, что превышена предельно допустимая концентрация по фенолу и нефтепродуктам. Эксперт Южного федерального университета Александр Тягливый объяснил, чем опасна такая доза концентрации нефтепродуктов и веществ для окружающей среды.

«МОЖЕТ ПОПАСТЬ В ПИЩУ К ЧЕЛОВЕКУ»

- В существенных количествах фенолы могут находиться в окружающей среде только в результате деятельности человека, как правило, вместе со сточными водами от заводов, фабрик и так далее, - пояснил специалист. - В таких количествах, о которых говорится в официальном сообщении надзорного ведомства, фенол представляет угрозу для обитателей водоемов. В худшем случае живые обитатели погибают, но также токсичные вещества накапливаются в их организмах. Следовательно, мясо рыбы будет их содержать и по пищевой цепочке может попасть в пищу к человеку.

Однако эксперт уверяет: паниковать по этому поводу сильно не стоит. Дело в том, что мясо, которое поступает в пищевую промышленность и продажу, проходит контроль, в том числе и на содержание фенолов. При этом риск попадания такой рыбы на стол россиян существует, например, если продукция добывалась и перерабатывалась не промышленном способом, а частным, где такого контроля нет.

СЕРЬЕЗНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА

- Плюс, попадание такой загрязненной воды в общие источники водоснабжения тоже несет угрозу людям и окружающей среде, - продолжает ученый. - Хотя, касательно именно фенолов, это менее опасно в том плане, что они быстро разрушаются в открытой среде, не сильно устойчивы и окисляются кислородом воздуха. Но, из-за этого, во-первых, снижается содержание кислорода в воде, что также несет вред обитателям водной среды. Во-вторых, продукты окисления фенолов тоже могут быть токсичными и ядовитыми. Поэтому мы можем столкнуться с еще одним негативным последствием.

По словам эксперта, ситуация с нефтепродуктами гораздо серьезнее в том плане, что они очень медленно перерабатываются окружающей средой, имеют свойство накапливаться в донных отложениях. Нефтепродукты могут привести также к гибели обитателей флоры и фауны водоемов, так как создают тонкую пленку на поверхности воды, тем самым препятствуя доступу кислорода к воде. В нефтепродуктах содержатся также канцерогенные вещества, которые также могут накапливаться в мясе рыбы и, в конечном счете, попадать на стол к человеку.

И, к слову, сам факт попадания нефтепродуктов в окружающую среду – это серьезная экологическая угроза не только для обитателей водоемов, но и для нас, как последующих участников пищевой цепочки.

АЛЛО!

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