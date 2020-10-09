Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 24 тысячи человек

В стационарах находятся 1 813 заболевших. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки выявили еще 265 зараженных коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 24 083 человек.

Показатель заболевших на 100 тысяч населения составляет 573,1. Коэффициент распространения инфекции — 1,14.

Подтвердилась смерть от коронавируса еще девяти человек. Среди них — восемь женщин в возрасте от 42 до 83 лет, 46-летний мужчина. У людей были диагностированы хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. За все время жертвами вируса стали 568 человек.

За сутки вылечились 286 пациентов. За весь период число выздоровевших достигло 19 203.

В настоящее время в стационарах находятся 1 813 пациентов. Состояние 108 человек оценивается как тяжелое.