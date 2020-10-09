После самоизоляции в Ростовской области выросло число разводов

За девять месяцев этого года зарегистрировано 12 200 расторжений браков. Фото: Евгения ГУСЕВА

С июня по сентябрь в Ростовской области выросло число разводов. Об этом рассказали в управлении ЗАГС по региону.

За последние четыре месяца был расторгнут 6 981 брак. В тот же период прошлого года развелись 6 135 пар. В целом, в этом году семьи распадались реже.

— За 9 месяцев 2020 года зарегистрировано - 12 200 расторжений браков, 2019 - 13 208, —прокомментировали в ведомстве.

При этом с июня выросло и число молодоженов. По данным управления, в июне было зарегистрировано 1 800 браков, в июле – 2 176, в августе – 3 278, в сентябре – чуть меньше 3 040 браков. Ростовчане стали чаще жениться, когда ЗАГСы вернули торжественные церемонии.

— Я не стала бы называть это свадебным бумом, т.к. это обычные для региона цифры, они даже несколько ниже, чем в летние месяцы прошлого года. Просто сейчас мы наверстываем упущенное за период самоизоляции, — прокомментировала начальник донского управления ЗАГС Ольга Исаенко.