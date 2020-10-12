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Видео пожара в Шахтах 12 октября 2020: сгорели павильоны рынка

Публикуем кадры пожара в Шахтах 12 октября 2020
Михаил СТРИЖЕВ
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Пожару был присвоен 3 номер сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Пожару был присвоен 3 номер сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Видео пожара в Шахтах 12 октября 20202: огонь охватил рынок на улице Индустриальной. Крупное возгорание началось около 11 часов.

На место прибыли 32 спасателя и десять единиц техники. Выяснилось, что ларьки горят на площади около 500 квадратных метров.

Пожару был присвоен 3 номер сложности. Для тушения направили еще 13 человек личного состава, привлекли еще пять единиц техники.

По словам очевидцев, сгорели десятки павильонов рынка. Люди пытались спасти свое имущество, в спешке вытаскивали товар из помещений.

В 12:16 пожар был локализован. Его площадь составила 900 квадратных метров.

Почти через час спасатели ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

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